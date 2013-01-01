В Охинском районе КамАЗ улетел в кювет

В Охинском районе из кювета автотрассы с утра 3 ноября пытаются достать КамАЗ. Очевидцы прислали в редакцию РИА «Сахалин-Курилы» фото.

По имеющейся информации, водитель большегруза двигался с севера на юг по автодороге Южно-Сахалинск – Оха. В районе ручья Хальчкова на 55-м км он не справился с управлением. КамАЗ снес дорожное ограждение и вылетел в кювет.

Сообщение об аварии в местное управление ГИБДД не поступало. По словам очевидцев, сотрудники компании, которой принадлежит большегруз, пытаются вернуть грузовик на проезжую часть собственными силами. На месте работает автокран. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.