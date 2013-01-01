Южно-Сахалинск отметит День народного единства

Все запланированные в этот день мероприятия пройдут под девизом «Искусство объединяет».

Праздник начнется в 10:30 с торжественного шествия. Колонна с иконой Казанской Божией Матери пройдет от Воскресенского собора по Компроспекту и ул. Горького до исторического парка.

В 11:00 на площади возле него начнется праздничный концерт «Россия. Родина. Единство!». Хореографические, хоровые, вокальные и танцевальные номера покажут представители различных народов, проживающих на территории Сахалинской области. Кроме того, запланировано выступление официальных лиц и почетных гостей.

Телеканал ОТВ проведет прямую трансляцию праздника, а так же церемонии открытия исторического парка. Эфир начнется в 11:00 на телеканалах ОТВ-Домашний и ОТВ-Сахалин. За событиями можно будет смотреть в режиме реального времени

В 11:20 состоится торжественная церемония открытия экспозиции исторического парка. Экспозицию можно будет увидеть с 4 по 6 ноября: в субботу с 13:00 до 19:00, в воскресенье и понедельник - с 11:00 до 18:00. Вход в исторический парк будет бесплатным - по пригласительным билетам. Их все желающие смогут получить в установленных на площадке шатрах.

Кроме того, на площади развернутся несколько обширных интерактивных площадок, где пройдут мастер-классы и дегустация национальных блюд, квесты. Будут работать полевая кухня и выездное кафе.

В городском парке им. Ю. Гагарина с 13:00 до 15:00 состоится радиотрансляция «Литературно-музыкальная радиогазета «Мы — едины», а на сцене около мехаттракционов с 14:00 до 16:00 пройдет концертная программа «Мы — едины». В городском Доме культуры «Родина» в 14:00 стартует фестиваль «Песни великой России».

4 ноября праздничные мероприятия пройдут во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа. В Синегорске (ЦНК «Радуга») в 18:00 начнется конкурсная игровая программа «В единстве — сила!», в Доме культуры села Дальнего в 14:00 - концертная программа «Люблю тебя, моя Россия!», а в 15:00 — тематическая программа с видеовикториной для подростков «Возрождайся, Россия!». В ДК «Электрон» (село Весточка) в 18:00 стартует праздничная программа для молодежи «Во славу Отечества», в ДК «Старорусский» - в 19:00 тематический вечер «Листая страницы истории», в ДК «Ключи» - в 16:00 игровая программа «Мы вместе», в ДК «Родник» (Березняки) - в 15:00 тематический вечер «Примеры предков утверждают дух потомства».

Пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска напоминает: в связи с подготовкой и празднованием Дня народного единства 4 ноября в городе будет ограничено движение. 3 ноября с 20:00 и до 16:30 4 ноября запрещено оставлять транспортные средства по обеим сторонам улицы Горького на участке от ул. Емельянова до Компроспекта, на Компроспекте - от ул. Горького до Комсомольской, а также на улице Комсомольской - от Компроспекта до ул. Хабаровской. 4 ноября с 09:30 до 12:30 во время проведения праздничных мероприятий перечисленные участки дорог будут закрыты для движения. А с 12:30 до 16:30 проезда не будет по ул. Горького от южной части пл. Победы до ул. Емельянова, а также по ул. Священномученика Иллариона Троицкого от въезда на территорию лыжной базы «Спартак» до ул. Горького. Кроме того, до 5 ноября ограничен доступ транспорта на парковку, расположенную рядом с храмом на площади Победы.