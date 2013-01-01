Сахалинским школьникам показали, как запустить колокольный звон на храме со смартфона
В преддверии Дня народного единства 3 ноября в храме Рождества Христова в Южно-Сахалинске прошли открытый урок и экскурсия для школьников. В выездном занятии приняла участие уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
Экскурсия началась с колокольни, куда посетителей сейчас поднимают исключительно на лифте прямо из главного зала. Настоятель собора отец Василий рассказал о колоколах. Оказывается, здесь представлены как российские, так и европейские образцы. Российские звучат лучше, говорит отец Василий. Колокола для главного сахалинского храма отливали в лучших мастерских – в Москве, на Урале и еще в нескольких местах с сильными традициями. На остров они прибыли уже «распетыми» - по дороге на Сахалин в каждом городе с помощью этих колоколов давали концерты.
От слов отец Василий, а как оказалось позже, повелитель колоколов, перешел к делу. Он поднялся на пульт управления колоколами и продемонстрировал их звон. Но пульт управления – это еще не все. Настоящее чудо случилось, когда священник прямо со своего смартфона запустил колокольный звон.
- Впечатляет! – делились эмоциями прихожане.
Оказывается, и консервативному православию не чужды новые технологии – функцию реального звонаря здесь может выполнять звонарь электронный.
- И вообще, в этом храме многое было использовано впервые, победителей не судят, - не без гордости говорит отец Василий. - Например, в конструкциях храма использована арматура, которую применяют исключительно на буровых установках.
С учетом сейсмоопасности региона пришлось придумывать, как сделать храм прочным и одновременно каноничным.
- В результате снаружи храм получился типично русским, в новгородском стиле, а внутри – византийским, с галереями, - рассказал настоятель.
Кстати, в ближайшее время эти галереи начнут расписывать. Четвертый этаж планируют расписать в евангельской тематике, на третьем этаже появятся изображения православных святых. А вот первый и второй этажи займет описание подвигов новомучеников. Лики некоторых из них будут написаны впервые.
После экскурсии по храму об истории праздника школьникам рассказала преподаватель Сахалинского государственного университета Александра Крылова.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила символизм того, что ее поездка на Сахалин и по всему Дальнему Востоку завершается именно в храме и в канун праздника.
- Сахалин для меня стал ближе, уезжаю отсюда с целым багажом, богатством региональных историй, практик, как здесь помогают детям. Я жду возвращения в Москву, чтобы скорее начать решать те задачи, которые я поставила для себя в отношении конкретных ребятишек, с которыми встретилась на Сахалине. Очень надеюсь, что они как можно быстрее вернутся в семьи. Некоторым нужно посодействовать в отправке на лечение в связи с удаленностью региона, - рассказала Кузнецова.
Она добавила, что лично держит на контроле и будет следить за судьбой малышей, которые находятся в доме малютки Южно-Сахалинска и попытается им помочь.
- Последний визит уполномоченного сюда был десять лет назад. Думаю, теперь, увидев здесь такую живую работу по направлению защиты детства, мы будем приезжать чаще и география наших поездок по Сахалину расширится, - сказала Кузнецова.
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