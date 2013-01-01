Сахалинским школьникам показали, как запустить колокольный звон на храме со смартфона

В преддверии Дня народного единства 3 ноября в храме Рождества Христова в Южно-Сахалинске прошли открытый урок и экскурсия для школьников. В выездном занятии приняла участие уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Экскурсия началась с колокольни, куда посетителей сейчас поднимают исключительно на лифте прямо из главного зала. Настоятель собора отец Василий рассказал о колоколах. Оказывается, здесь представлены как российские, так и европейские образцы. Российские звучат лучше, говорит отец Василий. Колокола для главного сахалинского храма отливали в лучших мастерских – в Москве, на Урале и еще в нескольких местах с сильными традициями. На остров они прибыли уже «распетыми» - по дороге на Сахалин в каждом городе с помощью этих колоколов давали концерты.

От слов отец Василий, а как оказалось позже, повелитель колоколов, перешел к делу. Он поднялся на пульт управления колоколами и продемонстрировал их звон. Но пульт управления – это еще не все. Настоящее чудо случилось, когда священник прямо со своего смартфона запустил колокольный звон.

- Впечатляет! – делились эмоциями прихожане.

Оказывается, и консервативному православию не чужды новые технологии – функцию реального звонаря здесь может выполнять звонарь электронный.

- И вообще, в этом храме многое было использовано впервые, победителей не судят, - не без гордости говорит отец Василий. - Например, в конструкциях храма использована арматура, которую применяют исключительно на буровых установках.

С учетом сейсмоопасности региона пришлось придумывать, как сделать храм прочным и одновременно каноничным. - В результате снаружи храм получился типично русским, в новгородском стиле, а внутри – византийским, с галереями, - рассказал настоятель. Кстати, в ближайшее время эти галереи начнут расписывать. Четвертый этаж планируют расписать в евангельской тематике, на третьем этаже появятся изображения православных святых. А вот первый и второй этажи займет описание подвигов новомучеников. Лики некоторых из них будут написаны впервые. После экскурсии по храму об истории праздника школьникам рассказала преподаватель Сахалинского государственного университета Александра Крылова.