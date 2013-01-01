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14:03 / Общество / интернет / МегаФон  

Технологии для жизни: как обезопаситься от угроз в Интернете

Сегодня в проекте «Технологии для жизни» мы расскажем, какие опасности подстерегают нас в Интернете и как от них можно уберечь себя и своих детей.

Обманчивый кибергруминг

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Технологии для жизни

Дистанционное образование, доступ к большим объемам информации, интерактивное знакомство с культурными объектами – лишь малый спектр возможностей Интернета. Но во Всемирной паутине кроются и риски, особенно для юных пользователей.

Неприятная статистика: 90% детей так или иначе сталкивались в Интернете с порнографией, а 65% – искали ее там целенаправленно. Немалая их часть подвергалась сексуальным домогательствам в Сети.

Этой интернет-опасности, к слову, уже придумали специальный термин: кибергруминг.

С английского grooming буквально переводится как «уход» или «забота». Оно передает основную суть метода интернет-хищников: создать у ребенка ощущение, что о нем заботятся, им искренне интересуются, вызвать у него ощущение психологической связи.

Обычно это осуществляется при помощи сообщений SMS и MMS, чатов, программ мгновенного обмена сообщениями, форумов по интересам, досок объявлений, онлайновых игр и социальных сетей, где можно получить информацию о возрасте, поле и другие личные сведения о пользователе. При этом он нередко выдает себя за ровесника либо ребенка немного старше своей жертвы.

Интернет-хищники чрезвычайно ловко манипулируют людьми. Они часто заводят разговоры на сексуальные темы, делятся фотографиями с подобным содержимым и другими способами расширяют кругозор ребенка в данной области, усыпляя его бдительность.

Смертельные феи и киты

Призывы к самоубийству, смертельные инструкции, суицидальные игры на просторах Всемирной паутины тоже, увы, не редкость.

«Как стать феей Винкс» – один из популярных запросов в поисковиках – по данным на конец прошлого года, их было более 33 тысяч в месяц. Наряду с вполне безобидными советами для маленьких девочек отыскиваются и опасные сайты с пошаговой инструкцией, которая может привести к трагедии.

Совсем недавно общественность будоражили и так называемые «синие киты» – «группы смерти» в соцсетях, где подростков вовлекали в суицидальные игры. Только после нескольких громких случаев провайдеры и сами социальные сети стали блокировать сомнительный контент. Тем не менее это все меры постфактум, но каждый из нас сегодня может сработать на опережение угрозы.

Интернет в наши дни – это объективная действительность, от которой полностью нельзя оградить детей. Однако их нужно учить ориентироваться в интернет-ресурсах и формировать культуру поведения в Сети. Например, приучать своего ребенка пользоваться только легальным контентом: не искать пиратскую копию фильма на сомнительных сайтах, а посмотреть его в высоком качестве на проверенном ресурсе, как, например, МегаФон.ТВ. Кстати, в этом сервисе доступна функция родительского контроля, о которой мы еще поговорим ниже.

Одним из способов, который помог бы контролировать нахождение детей в Сети, могут стать и пакетные предложения операторов с разбивкой доступа к онлайн-ресурсам по возрастам.

Агрессивный кибербуллинг

С развитием современных информационных технологий и вовлечением детей и подростков в мир Интернета появился такой вид насилия, как кибербуллинг. Это унижение или травля с помощью мобильных телефонов, а также других электронных устройств. Иногда он оказывается для подростков более болезненным, чем побои после уроков, формирует его низкую самооценку, зачастую приводит к депрессивным состояниям, не исключая и суицидальные последствия.

Для киберагрессора необязательно иметь физическую силу, авторитет и влияние на сверстников, чтобы чувствовать свое превосходство. Через социальные сети и интернет-сообщества распространение любой информации происходит молниеносно. Один клик – и порочащие фотографии, видео, пародийные изображения, слухи достигают огромного количества пользователей.

Между тем дети и подростки сами выкладывают большой объем личной информации на своих страницах в социальных сетях, чем и пользуются агрессоры для запугивания.

По открытым данным, Россия – в лидерах по уровню кибербуллинга среди школьников. Исследования компании Microsoft показали: почти половина опрошенных российских детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет заявила, что они становились объектами травли. По этому показателю Россия заняла пятое место среди 25 государств.

Однако есть множество разных технических решений, с помощью которых можно себя обезопасить. Настройки в Facebook, ВКонтакте и других соцсетях позволяют оградить себя от неприятных комментариев и сообщений. Также можно запретить другим пользователям отмечать себя в записях и на фотографиях. В конце концов, обидчиков можно просто отправить в «черный список». Кроме того, если кто-то оскорбляет вас или вашего ребенка в социальной сети, на него можно отправить жалобу администрации ресурса с помощью кнопки Report («Пожаловаться»).

Во-вторых, взрослым и детям для своей же безопасности не стоит публиковать в открытом доступе личные данные. Подросткам, все-таки ставшим жертвами кибербуллинга, советуют обращаться за поддержкой к учителям и родителям, а не справляться с этой напастью в одиночестве. А мамы и папы должны следить за тем, что ребенок делает в Интернете, и быть готовыми помочь ему в трудной ситуации.

Сегодня родители в редких случаях имеют понятие о кибербуллинге, методах защиты от него и других интернет-угроз, а также о компьютерных технологиях, обеспечивающих онлайн-безопасность их ребенка. Немного статистики: менее 25% родителей вводят хоть какие-то ограничения на пользование Интернетом для своего ребенка, при этом 70% российских детей ежедневно заходят в Интернет (около трети имеют свои профили), а 10% детей страдают выраженной интернет-зависимостью.

Parental Control

В Европе родители широко используют программные продукты, которые ограждают ребенка от опасностей Сети под общим названием «Родительский контроль» (Parental Control). Они позволяют регламентировать время, которое ребенок может провести за компьютером, разрешить заходить ему только на определенные сайты и т. д.

Российским пользователям такой сервис предлагает, например, «МегаФон». Так, услуга «Детский интернет» оставляет доступ исключительно к познавательным ресурсам. Ее можно установить на любое мобильное устройство, в котором стоит сим-карта этого оператора. Цена информационной безопасности ребенка составляет всего 2 рубля в сутки.

Услуга работает по принципу «белого списка» и основана на использовании ежедневно обновляемой базы, в которой свыше 500 млн сайтов. Это, например, интернет-ресурсы с материалами для взрослой аудитории, реализацией запрещенных товаров, азартными играми и другим контентом, не предназначенным для детей и подростков.

Кроме того, сервис блокирует не только запрещенные сайты, но и часть контента на разрешенных сайтах. Благодаря этому ребенок будет защищен от просмотра баннеров, рекламы и ссылок на другие ресурсы.

Самостоятельно ребенок отключить «Детский интернет» не сможет – это можно сделать только при личном визите в салон «МегаФона» или при звонке в контактный центр, где спросят полную информацию об абоненте. Также абоненты могут заранее установить кодовое слово для обращения в контактный центр.

Доверие и участие

Это два основных компонента, чтобы предупредить возможные интернет-угрозы. Специалисты рекомендуют внимательно относиться к тому, как ваш ребенок пользуется Интернетом, задавать временные рамки нахождения в Сети. Важно поддерживать доверительные отношения с ребенком, чтобы вовремя заметить, если в его адрес начнут проявляться агрессия, угрозы или нездоровый интерес неизвестного собеседника. Наблюдайте за его настроением во время и после общения с кем-либо в Интернете.

Кроме того, каждый родитель может научить детей правилам поведения в Интернете. Объясните, что анонимность не должна приводить к вседозволенности, общение в Сети должно быть дружелюбным и как правильно реагировать на обидные слова или действия других пользователей, а также почему не стоит общаться с агрессором и отвечать ему тем же.

Обязательно расскажите, какую личную информацию никогда не нужно выкладывать в Сеть: паспортные данные, адрес, телефон. Акцентируйте внимание на том, как ее могут использовать агрессоры и мошенники.

Конечно, надо интересоваться успехами ребенка в освоении Сети, показывать ему, какие в ней заложены возможности и постараться увлечь его развивающими ресурсами.

Теги  Интернет МегаФон
Автор текста: Любовь Кондрашова

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