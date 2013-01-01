За год в центре мужского здоровья Южно-Сахалинска обследовались более 5000 пациентов

За год обследование в центре мужского здоровья Южно-Сахалинска прошли более пяти тысяч пациентов. Чуть больше года назад он был открыт на базе консультативно-диагностического центра.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области, мужчин обследуют четыре уролога, в случае необходимости подключаются все диагностические службы – УЗИ, КТ, МРТ.

- Наша цель – не зацикливаться только на мужских болезнях, а выявлять и сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Лечение должно проходить в комплексе. Задача-максимум, которую мы поставили и стараемся выполнять, – чтобы человек за три дня прошел все диагностические мероприятия и получил план дальнейшего лечения, - сказал главный врач учреждения Олег Саяпин.

Первоначально основной контингент пациентов составляли мужчины старше 40 лет, обращающиеся по поводу заболеваний мочеполовой сферы, возрастных патологических процессов. Как отмечают специалисты, мужчины шли в основном под влиянием жен или с заболеваниями в уже запущенной стадии. Постепенно потоки пациентов менялись, стало больше молодых людей, семейных пар, которых волнуют вопросы репродуктивного здоровья.

- Год-полтора, в течение которых в паре с близкими отношениями не наступает беременность - основной признак, что у организма сбой. Причину нужно искать у обоих партнеров, - сказал заведующий центром мужского здоровья Александр Фадейкин. – Ежедневно за этим обращаются одна-две пары. Мужчины обследуются на наличие инфекций, различных заболеваний мочеполовой сферы, исследуется уровень гормонов.

Одним из последних внедренных исследований стало проведение спермограммы. С помощью специального аппарата – спермографа - можно узнать не только количественный, но и морфологический состав биологического материала. Анализатор просчитывает количество подвижных сперматозоидов и их структуру. На основании этих данных врач определяет диагноз и в случае необходимости назначает соответствующее лечение.

Все процедуры при наличии медицинских показаний выполняются по медицинскому полису бесплатно. Записаться на прием к специалистам центра можно по телефону. Телефоны центра мужского здоровья и других отделений указаны на сайте консультативно-диагностического центра.