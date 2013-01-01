Сахалинским татарам прислали из Казани 70 книг

Представителям сахалинской национально-культурной автономии татар прислали бесценный подарок из Казани – около 70 книг и учебных пособий для изучения истории и культуры татарского народа.

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» руководитель учебно-культурного центра «Туган Тел» («Родной язык») Закия Валитова, островитяне получили презент от Министерства образования и науки Республики Татарстан, с которым сотрудничают уже много лет. Большинство печатных изданий предназначено для русскоязычного населения, в их числе учебные пособия (история, традиции, культура народа, татарский язык) и художественная литература на татарском языке.

Издания пополнят библиотеку воскресной татарской школы, которая уже десять лет работает при учебном центре. Занятия в нем проводят как для детей, так и для взрослых.

- На Сахалине сегодня проживает уже шестое поколение татар. Со временем они забывают родной язык, традиции. С помощью книг подрастающее поколение может возродить знания о культуре и особенностях нашего народа, а после передать их своим детям, внукам. В библиотеке воскресной школы уже более тысячи книг, сказок и дисков. Надеемся, что и дальше она будет пополняться интересными изданиями, - отметила Валитова.

Книги также отправятся в районы области.