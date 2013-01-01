ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск 4 ноября

Итоги бизнес-миссии

66 бизнесменов из Японии на прошедшей неделе завершили свой визит на Курильские острова. За несколько дней они побывали на Кунашире, Итурупе и Шикотане. Вместе с российскими чиновниками и предпринимателями они обсудили совместные планы и перспективные начинания.

Кадровые решения

И сразу после посещения Южно-Курильского района Губернатор Олег Кожемяко освободил от должности первого заместителя министра строительства Наталью Тимошенко. Одним из направлений ее деятельности была реализация Курильской программы. На острове Шикотан глава региона побывал на площадке по строительству арендного жилья. По его мнению, плохой контроль со стороны профильного ведомства привел к ощутимому отставанию от графика. Результатом этих и других упущений стала отставка Тимошенко.

Прибыль пополам

Сахалину удалось отстоять 50% налогов на прибыль от проекта «Сахалин-2». Это решение принято на совещании в Москве. В мероприятии принял участие губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и министр финансов России Антон Силуанов. Напомню, ранее речь шла об отъеме 75% нефтегазовых налоговых доходов в пользу федерального бюджета. Сейчас Москва получает 25%. По предложению правительства, без согласования с областными властями, Сахалину предлагалось оставить четверть денег, вместо сегодняшних 75%. Но в ходе долгих обсуждений решено поделить деньги поровну.

Ждут помощи

Земляков просят помочь. Семья с детьми из-за пожара осталась без крыши над головой. Возгорание произошло внезапно, кровля дома сгорела за считанные секунды. В канун холодов погорельцам срочно нужна помощь.

Проверка на трезвость

Специалисты сахалинского наркологического диспансера с инспекторами ГИБДД провели очередной совместный рейд. Местом дислокации стало село Троицкое. Сахалинцам предлагали предоставить документы и пройти медосвидетельствование. Тест сдали не все.

Изменения в ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Кольцо стало главной дорогой в России еще в 2010 году.

День сурдопереводчика

Свой профессиональный праздник 31 октября в России отметили сурдопереводчики. В нашей стране язык жестов был официально признан Указом Президента совсем недавно, в 2012 году. На Сахалине таких специалистов можно по пальцам пересчитать. Благодаря их работе слабослышащие люди быстрее адаптируются в социуме и не чувствуют ограничений.

Обрели имена

В октябре на карте Сахалинской области официально появилось 6 новых географических названий. Их узаконило распоряжение правительства России. Четыре мыса, скала и даже остров теперь станут носить гордые имена военачальников и ученых.

Выставка кошек

Лучшие в своем роде. В Южно-Сахалинске прошла финальная в этом году кошачья выставка. Крутили хвостом перед жюри и известные мейн-куны и редкие американские керлы.

Эвенкийская экспозиция в музее

Бисерные повязки и костяные обереги. В Поронайском краеведческом музее открыли новую экспозицию, посвященную эвенкам. Часть экспонатов привезли с материка, некоторые новоделы заказали в сувенирном цехе Поронайска.

Уроки волшебства

Южно-Сахалинск-Хогвартс. Такой путь проделали ученики Гимназии №3. На несколько дней обычное учебное заведение превратилось в школу чародейства и волшебства из знаменитой книжной серии о Гарри Поттере.

Чемпионат АХЛ

Нелёгкая победа одержана хоккейной командой ПСК «Сахалин» в японском городе Томакомай. Там прошёл очередной матч Чемпионата Азиатской Лиги. В островной дружине дебютировал нападающий Вячеслав Ананьин. Новичок сумел провести в ворота "орлов" свою первую шайбу. «Сахалин» на протяжении всего матча вёл в счёте, но хозяева льда сравняли шансы. Обыграть соперника удалось лишь в овертайме, (3:2).

Чемпионат по рукопашному бою

Двести спортсменов стали участниками Первенства и Чемпионата Сахалинской области по армейскому рукопашному бою. Соревнования традиционно посвятили памяти Героя России, сотрудника Центра спецназначения ФСБ России Виктора Дудкина. Поединки разворачивались на двух коврах. Причём, многие рукопашники представляли различные спортивные стили: от кудо до греко-римской борьбы.