Трое сахалинцев пострадали в ДТП в Поронайске

В ДТП в Поронайске пострадали три человека.

2 ноября примерно в 23:00 25-летний водитель Mitsubishi Lancer Seria, двигаясь по территории заброшенного аэродрома, не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

По информации поронайского отделения управлении ГИБДД Сахалинской области, водитель и пассажиры были пьяны.

Водитель покинул место происшествия, но впоследствии обратился в медицинское учреждение Поронайска.

По данному факту проводится проверка.