Сухие выходные

В нынешнем году, после нашумевшей истории с «Боярышником», Госдума приняла закон об усилении ответственности за нелегальное производство и продажу алкоголя. Минздрав предлагает запретить продажу спиртного по выходным и в праздничные дни. Вокруг данной инициативы возникли нешуточные споры. Даже меня, человека практически равнодушного к алкоголю, затронула эта тема.

Во-первых, я вообще против всякого рода запретов. Во-вторых, глубоко сомневаюсь, что если запретить продажу культового напитка для россиян в нерабочие дни,то люди станут пить меньше. В Ульяновской области, к примеру, после такого запрета продажа алкоголя даже возросла, поскольку выпивохи отоваривались впрок.

По сути, мы уже это проходили в горбачевские времена «сухого» закона, который с треском провалился – элитные виноградники вырубили под корень, а пьющих меньше не стало. Кому нужно было выпить, тот всегда находил возможность купить в любое время дня и суток запретный напиток – в том же магазине, ресторане, такси, у перекупщиков. А уж каким пышным цветом в 1980-е годы процветали самогоноварение и фальсификат!

Для меня и нашей семьи «безалкогольная» пора обернулась кошмаром. Наша соседка снизу – продавец продуктового магазина, желая подзаработать, подторговывала ночью алкоголем. Все жаждущие и страждущие микрорайона знали эту заветную тропу. Однако некоторые, в силу алкогольной невменяемости, путали этажи и среди ночи звонили в нашу дверь с пьяным мычанием: «Люсь, ну, продай хоть бутылочку…»

Времена изменились, и теперь у Люси-продавца, которая по-прежнему живет в нашем доме, прибавилось конкурентов. Недавно на двери нашего подъезда появился аккуратненький чернильный трафаретик – «Алкоголь 24 часа». И номер телефона … Только и этим подпольным торгашам всю малину портит Интернет. В онлайн магазинах, несмотря на запреты, спиртное продается без учета и предъявления паспорта. Не секрет, что таким образом сбывается в том числе и фальсифицированная продукция, а то и вовсе суррогат. К примеру, стоит набрать в поисковике запрос «Купить водку в Интернете», выдается… 3 млн 80 тысяч ссылок!

О том, что алкозависимые граждане и к «сухим» выходным уже вполне готовы, напомнила на днях группа молодых людей, выходящая из супермаркета с тремя бутылками спиртного в руках. Смеются: «А вдруг и впрямь скоро запретят продажу …».

Предвкушают грядущую прибыль и дельцы подпольного производства паленого алкоголя. И тут для них подготовлен мощный плацдарм. Из любопытства снова набираю в Интернете запрос «Самогонные аппараты в Южно-Сахалинске». Ответ шокирует – 4920 предложений! На любой объем, вкус, кошелек и даже с бесплатной доставкой на дом. А не так давно в областном центре открылся алкомаркет с привлекательным и глубоко философским названием «Пятница». Но, может, именно в этот день действительно стоит задуматься не о запасах спиртного, а о том, как сделать уик-энд ярким и запоминающимся без алкоголя? Ведь мы достаточно много знаем об этом разрушительном зелье, чтобы от него отказаться.