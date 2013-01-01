Областные власти решают проблему транспортного сообщения между Сахалином и Курилами. Дело в том, что ситуация с морским сообщением обострилась из-за ухода на плановый ремонт теплохода «Игорь Фархутдинов». Чтобы обеспечить регулярную перевозку пассажиров и грузов, островные власти принимают комплекс мер. В первую очередь, увеличится количество авиарейсов на Курилы, которые выполняет «Аврора». А чтобы жители Шикотана могли добраться до аэропорта, который находится на Кунашире, местное предприятие «Докер» выведет на эту линию плашкоут "Надежда". Будут чаще выполняться и вертолетные рейсы между островами.

Открытие исторического парка

4 ноября Сахалин вместе со всей страной отпразднует День народного единства. В этот день запланированы концерты, праздничное шествие. И, пожалуй, самое интересное событие - это открытие интерактивной экспозиции парка «Россия - моя история».

Открытый урок в храме

Необычный урок провели в Южно-Сахалинске. В преддверии Дня народного единства и Иконы Казанской Божьей матери детей провели по храму Рождества Христова и напомнили исторические события. На уроке побывала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Этнографический диктант

Кого воспевал в поэме о солдатах Расул Гамзатов и представителем какой малой народности был дважды герой Советского Союза Амет-Хан Султан? На эти и другие каверзные вопросы об этносах нашей страны предложили ответить участникам ежегодного Этнографического диктанта, который сегодня стартовал во всех регионах страны. Присоединились к нему и сахалинцы.

Новый аппарат в КДЦ

Все для здоровья мужчин. В консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска появился спермограф. Это аппарат, с помощью которого врачи смогут определить состояние и состав мужского семени.

Ждут помощи

Земляков просят помочь. Семья с детьми из-за пожара осталась без крыши над головой. Возгорание произошло внезапно, кровля дома сгорела за считанные секунды. В канун холодов погорельцам срочно нужна помощь.

Новый арт-объект

Шкаф для буккросинга установили на аллее Пушкина в Южно-Сахалинске. Теперь любой желающий сможет взять почитать книгу или положить в ящик свою. Арт-объект антивандальный.

День военного разведчика

Пятого ноября в России отмечают день военного разведчика. Официально этот день появился в 2000-ом году, по указу министра обороны.

«Вовзращение» Ли Е Сика

Портреты, жанровые и сюжетные снимки, пейзажи. Выставка «Возвращение» сахалинского фотохудожника Ли Е Сика открылась в корейском культурном центре Южно-Сахалинска. 30 работ на стенах и более ста - в одноименном фотоальбоме, который презентовали почетным гостям.

Школа уличного спорта

В Южно-Сахалинске, в рамках проекта «Школа уличного спорта», впервые провели соревнования по беговелам. На старт по пересечённой местности вышли 20 будущих экстремалов от 2 лет и старше. Трассу за мемориалом Славы усложнял участок с крутым подъёмом, также малышей ждал быстрый спуск по тропе.