Антивандальный книжный шкаф установили в сквере Южно-Сахалинска 3 ноября. Это начало большого проекта «Буккроссинг на Сахалине», который реализует «Молодая гвардия».

Смысл буккроссинга – бескорыстный обмен книгами по принципу «прочитал – передай другому». В России, как и во всем мире, проект давно раскручен. В общественных местах - парках, аллеях, скверах - выставляют шкафы с книгами. Любой желающий может выбрать понравившуюся, а прочитав, вернуть на место. Приветствуется и пополнение полок собственными книгами.

- До сегодняшнего дня такой объект был только в городском парке Южно-Сахалинска. И, естественно, когда «Молодая гвардия» занялась проработкой данного вопроса, чтобы увеличить число читающих людей, мы поддержали эту идею, - рассказал южносахалинец Евгений Любый.

Место под размещение антивандального книжного шкафчика выбирали долго. Решили остановиться на аллее им. Пушкина: она имеет отношение к литературе, и рядом расположены два учебных заведения. - Для сбора книг решили организовать акцию, удалось собрать около 600 экземпляров. Присоединились ребята из восьми муниципалитетов Сахалинской области. Мы очень надеемся, что акцию поддержат и другие сахалинцы и коллекция книг будет пополняться, - поделился заместитель руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Шарифулин. Ящик для книг на аллее Пушкина наполнили очень быстро. Часть принесли молодогвардейцы, по нескольку экземпляров положили и гости церемонии запуска проекта. Фантастика, исторические романы, любовная лирика, документалистика – выбрать что-то себе по душе сможет каждый. К примеру, настоятель храма Святителя Иннокентия в Южно-Сахалинске, протоиерей Виктор Горбач поставил на полку несколько книг, в том числе и ту, которую читал еще в детстве, - «Яко с нами бог».