Антивандальный книжный шкаф установили в сквере Южно-Сахалинска
Антивандальный книжный шкаф установили в сквере Южно-Сахалинска 3 ноября. Это начало большого проекта «Буккроссинг на Сахалине», который реализует «Молодая гвардия».
Смысл буккроссинга – бескорыстный обмен книгами по принципу «прочитал – передай другому». В России, как и во всем мире, проект давно раскручен. В общественных местах - парках, аллеях, скверах - выставляют шкафы с книгами. Любой желающий может выбрать понравившуюся, а прочитав, вернуть на место. Приветствуется и пополнение полок собственными книгами.
- До сегодняшнего дня такой объект был только в городском парке Южно-Сахалинска. И, естественно, когда «Молодая гвардия» занялась проработкой данного вопроса, чтобы увеличить число читающих людей, мы поддержали эту идею, - рассказал южносахалинец Евгений Любый.
Место под размещение антивандального книжного шкафчика выбирали долго. Решили остановиться на аллее им. Пушкина: она имеет отношение к литературе, и рядом расположены два учебных заведения.
- Для сбора книг решили организовать акцию, удалось собрать около 600 экземпляров. Присоединились ребята из восьми муниципалитетов Сахалинской области. Мы очень надеемся, что акцию поддержат и другие сахалинцы и коллекция книг будет пополняться, - поделился заместитель руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Шарифулин.
Ящик для книг на аллее Пушкина наполнили очень быстро. Часть принесли молодогвардейцы, по нескольку экземпляров положили и гости церемонии запуска проекта. Фантастика, исторические романы, любовная лирика, документалистика – выбрать что-то себе по душе сможет каждый. К примеру, настоятель храма Святителя Иннокентия в Южно-Сахалинске, протоиерей Виктор Горбач поставил на полку несколько книг, в том числе и ту, которую читал еще в детстве, - «Яко с нами бог».
- Это первая религиозная книга, которая мне попалась. В ней рассказывается о встрече атеистического лектора с жителями одной из деревень, который убеждал их в том, что бога нет, а скоро будет коммунизм. Очень интересная дискуссия разворачивается на страницах, советую прочесть, - поделился он.
Грант на изготовление шкафов для буккросинга по-сахалински выиграла организация «Лучшие идеи страны». Ее руководитель Максим Сулаков рассказал, что арт-объекты постарались сделать крепкими, антивандальными. В скором времени еще два книжных шкафа установят в Южно-Сахалинске и по одному в Долинске, Корсакове, Невельске, Холмске, Макарове.
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