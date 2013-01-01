Южносахалинцев и синегорцев 4 ноября приглашают на ярмарки

Свежие овощи, охлажденное мясо, яйцо, рыбу и морепродукты, выпечку и кондитерские изделия от полюбившихся покупателям сахалинских производителей горожане смогут приобрести 4 ноября на ярмарке выходного дня в Синегорске и Южно-Сахалинске.

В областной столице торговые ряды местных товаропроизводителей развернутся на площади Ленина с 10:00 до 16:00, а также с 09:00 до 15:00 на традиционной площадке за магазином «Техник» на улице Ленина.

В честь празднования Дня народного единства в 12:00 на площади Ленина начнется концерт творческих коллективов города.

Пресс-служба мэрии напоминает: традиционные субботние ярмарки, в том числе и выездные для жителей планировочных районов, будут проходить до 18 ноября.

4 ноября выездная торговля будет организована в Синегорске. На улице Коммунистической, 45 (возле магазина «Саша») ярмарочные палатки будут работать с 10:00 до 14:00.