Финал национального чемпионата WorldSkills впервые пройдет на Сахалине

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет 8-12 августа на Сахалине. Об этом накануне сообщил на своей страничке в Facebook генеральный директор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.

На Сахалине к масштабному событию, а на острове ожидают 2–2,5 тысячи гостей, уже начали готовиться.

– За короткий срок региону предстоит проделать большую работу, на которую в других регионах отводилось по 2–3 года, - говорит исполняющий обязанности руководителя регионального координационного центра WorldSkills Russia Владимир Ко.

На сегодняшний день известно, что участников будет более 600, приглашены еще около 1000 экспертов, а также сопровождающие лица и участники деловой программы, которая пройдет в рамках чемпионата. Соревноваться молодые люди будут по 60 компетенциям.

Владимир Ко рассказал, что сегодня в Сахалинской области нет ни одной площадки, которая была бы способна принять такое количество участников. Власти рассматривают возможность строительства новых павильонов, которые после чемпионата передадут в технопарк. Это совместный проект правительства региона и одной из нефтегазовых компаний.

- Мы уверены, что проведение такого масштабного мероприятия послужит мощным импульсом для развития профессионального образования на Сахалине, а также подъему престижа рабочих профессий, - отметил Владимир Ко.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании. За это время к нему присоединились 77 стран. Россия стала его участником в 2012 году.