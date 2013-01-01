WorldSkills Russia пройдет в Новоалександровске

Основной площадкой проведения финала национального чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Russia станет планировочный район Новоалександровск Южно-Сахалинска.

Накануне губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко обсудил вопросы подготовки мероприятия на совещании в правительстве РФ, которое провела вице-премьер Ольга Голодец.

Кожемяко рассказал, что в Новоалександровске будет создана вся необходимая инфраструктура. Планируется строительство комплекса ангарного типа общей площадью не менее 20 тысяч квадратных метров. Объект будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются к проведению чемпионата. Что особенно важно, в дальнейшем комплекс не будет пустовать. В нем разместится индустриальный парк, организованный совместно с нефтегазовой компанией «Сахалин Энерджи».

В список специальностей, по которым будут состязаться участники VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), областные власти включают компетенции, важные для экономики островного региона. Это морские профессии – моторист, судовые машинист, электрик, рефмеханик.

На Дальнем Востоке также ощущается нехватка авиаспециалистов. В связи с этим предлагается включить в список компетенций «обслуживание авиатехники» и «сервис на воздушном транспорте», а также презентовать «пилотирование». В качестве площадки для соревнований по «воздушным» компетенциям возможно использовать аэродром Пушистый в Корсаковском районе. Там будут установлены пилотажные тренажеры, стойки для обслуживания пассажиров, оборудование для предполетного досмотра и технического обслуживания самолетов. По окончании чемпионата это имущество планируется использовать для подготовки специалистов местных авиалиний. Соответствующий учебно-тренировочный комплекс на базе аэродрома в Корсаковском районе создадут авиакомпания «Аврора» и Санкт-Петербургский университет гражданской авиации.

При подготовке финала Национального чемпионата областные власти придают большое значение вопросам логистики. В связи с проведением мероприятия возрастет поток авиапассажиров. Поэтому сегодня решаются вопросы об организации дополнительных рейсов компании «Аэрофлот» из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга на Сахалин. Проведение крупного престижного мероприятия, участниками и гостями которого станут несколько тысяч человек, позволит загрузить гостиничные мощности Южно-Сахалинска. Питания участников и гостей мероприятия также организуют местные компании.

Для сопровождения чемпионата подготовят более 500 волонтеров. Гостями мероприятия станут и сахалинские школьники, и воспитанники старших групп дошкольных учреждений.

Голодец одобрила работу региональных властей по подготовке к финалу чемпионата.

- Для Сахалинской области это мероприятие – возможность перейти к новым формам обучения в сфере начального и среднего профессионального образования, - сказал Кожемяко по окончании совещания. – В дальнейшем наши земляки, прошедшие обучение на новом оборудовании по современным стандартам, будут соответствовать всем требованиям, которые предъявляет рынок труда. Следовательно, они будут востребованы, смогут применить на практике полученные знания и реализовать свои возможности.