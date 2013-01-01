Рядом с «Кораллом» в Южно-Сахалинске предложили построить гостиницу и бассейны

Реализацию нескольких масштабных проектов обсудили на заседании градостроительного совета в Южно-Сахалинске. В повестку, в частности, вошли расширение комплекса «Коралл», обустройство в городе въездных стел.

В совете под председательством мэра города Сергея Надсадина наряду с местными специалистами участвовали приглашенные эксперты. Игорь Козак, председатель иркутской организации Союза архитекторов России и Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, активно включились в обсуждение.

Заместитель генерального директора ООО «Спортлайн» Рустам Зайнулгабутдинов представил проект по расширению комплекса «Коралл». Он включает в себя реконструкцию имеющегося здания фитнес-центра, а также строительство четерехэтажного здания с двумя бассейнами, универсального спортивного зала игровых видов спорта и восьмиэтажного гостинично-административного корпуса с обустройством подземной парковки.

По мнению докладчика, единый комплекс зданий, связанных между собой галереями, позволит получить в северной части города эксклюзивный центр. Предполагаемый охват — 10 тысяч человек. Кроме того, земельный участок прилегает к реке Рогатка. Здесь планируется обустроить набережную и зону отдыха.

Эксперты обратили внимание, что еще до этапа проектирования такого масштабного объекта необходимо просчитать, насколько органично он впишется в архитектурный облик города и его транспортный каркас: продумать внешний вид фасада, транспортную и пешеходную доступность, количество подъездных путей и мест для парковок. Сейчас в эскизе это не отражено. - Мы готовы поддержать этот проект, но мы не готовы давать разрешение на утяжеление городской инфраструктуры. Комплекс должен украшать город, а не стать сооружением, которое будет вызывать массу вопросов и тем более создавать неудобства для горожан. Поэтому считаем необходимым отправить эскизный проект на доработку, - подвел итог обсуждения Сергей Надсадин. Кроме того, он отметил, что необходимо дополнительно продумать озеленение и при этом не ограничиться только нормативами. Обсудили эксперты эскизные варианты въездных стел, а также идею насыщения городского пространства арт-объектами. Проконсультировать местное сообщество архитекторов и дизайнеров о том, как выстроить эту работу системно, Надсадин предложил Алексею Комову, у которого есть серьезный опыт работы в этом направлении — организация городского пространства Феодосии. Все замечания и предложения, озвученные в ходе градостроительного совета, занесены в протокол.