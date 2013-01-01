На берегу Кунашира появится военно-спортивный лагерь «Чемпион»

На берегу курильского острова Кунашир летом следующего года откроют военно-спортивный лагерь «Чемпион».

Идея создания лагеря принадлежит семье спортсменов из Южно-Курильска – Павел и Виктория Кучеровы на протяжении долгих лет тренируют ребят в местной федерации каратэ, президентом которой является их сын Илья. Супруги «горят» своим делом, поэтому, взяв «дальневосточный гектар», сразу решили, как его использовать.

Летний лагерь расположится в живописном месте, около дачного массива. Там установят четыре домика для проживания юных спортсменов, хозяйственный блок с водой и генератором и даже стационарную баню. Территорию обнесут забором. Кроме того, Кучеровы намерены получить президентский гранд, а его средства потратить на обустройство игровой зоны.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» глава семьи, строить с нуля лагерь не придется, уже проведена планировка, к месту есть подъезд. Кроме того, на этом участке в прошлом году проводили военно-спортивные сборы. В них участвовали юные активисты из Южно-Курильска, Холмска и даже Архангельска.

- Идея будущего лагеря сводится к тому, чтобы дети одновременно отдыхали и тренировались. Мы будем проводить разнообразные сборы, соревнования, тематические игры. Дети с нетерпением ждут открытия лагеря, даже сами придумали ему название – «Чемпион». Решили его оставить, - поделился Кучеров.

Он добавил, что, помимо этого участка, предстоит обустроить еще один «дальневосточный гектар» на Курилах. В планах у семьи – строительство спортивного зала для единоборств.

- Идей много, желание большое. Но без поддержки государства сложно все реализовать. В прошлом году, благодаря правительству области и губернатору, нам предоставили субсидию на приобретение спортивных тренажеров. Комплекс мы разместили в здании федерации каратэ. Заниматься на нем могут не только наши воспитанники, но и всех желающие. Теперь курильчане имеют прекрасную возможность поддерживать себя в форме, при этом совершенно бесплатно, - подчеркнул Кучеров.

Результаты создания новых спортивных зон не заставляют себя долго ждать. Так, летом двое юных спортсменов из Южно-Курильска – Максим Сошников и Дмитрий Лехтеров – взяли бронзу в своих весовых категориях на молодежном Кубке мира по каратэ в Хорватии.

Всего в южно-курильской федерации каратэ занимаются около 80 человек - дети от пяти лет и взрослые.