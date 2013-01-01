Проект пешеходной зоны «Адмиральские звезды» представили в Южно-Сахалинске

Проект по формированию пешеходного пространства улицы Невельской в Южно-Сахалинске обсудили на заседании градостроительного совета. Его презентовал проектировщик ЖК «Адмирал» Игорь Козак, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас на площадке жилого комплекса заканчивается строительство третей очереди. Пришло время приступать к реализации проекта по формированию благоустройства. Проектом «Адмиральские звезды» планируется охватить не только территорию в районе ЖК, но и преобразить всю улицу от проспекта Мира до улицы Комсомольской. Функциональность проезда будет больше пешеходной. На всем протяжении разместят три зоны отдыха с фонтаном, элементами для занятий спортом, а также зону, посвященную истории одноименного города.

Проезд по улице будет возможен и на автомобиле, но проезжую часть организуют таким образом, чтобы водители не могли развить большую скорость. Продуманы и заезды во дворы.

Члены совета рекомендовали учесть не только благоустройство пешеходной и проезжей части, но и визуально вписать в облик улицы фасады расположенных вдоль нее домов и прилегающие территории.