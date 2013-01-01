Адмиральская экспертиза

В повестку дня комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению вновь был внесен вопрос о присвоении имен мысам, скалам и другим географическим объектам на Курилах.

Он был связан с инициативой региональной организации Русского географического общества, поддержанной в прошлом году островными парламентариями. В документе предложены варианты имен для 12 географических объектов, которые в 2015 году обследовали общественники в одной из экспедиций на остров Уруп.

Как отмечали выступавшие, большинство предложений сахалинцев прошло экспертизу в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Вместе с тем, специалисты Росреестра в уходящем году прислали в облдуму заключение, давшее повод для обсуждения.

Эксперты, в частности, обращают внимание депутатов на то, что ряд присланных в Москву материалов требует уточнений. Например, представители Института российской истории РАН и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в отзывах сообщили: наречение одного из объектов «Мысом Юмашева» не дает однозначного понимания, имя какого человека предлагается увековечить на Курилах. Действительно, людей с такой фамилией в России немало. Скажем, один дворянский род Юмашевых известен еще с XVI века, а в современной истории среди его представителей есть известные военные, политические деятели и спортсмены. Причем, даже Героев Советского Союза с такой фамилией двое: один – прославленный моряк Иван Юмашев, а другой – знаменитый на весь мир летчик Андрей Юмашев.

Выступая на комитете, руководитель регионального отделения РГО Сергей Пономарев пояснил: мысу, упомянутому экспертами Росреестра, планировалось присвоить имя Ивана Степановича Юмашева. Родившийся в 1895 году участник Гражданской войны связал свою жизнь с морем. Сначала командовал боевыми кораблями, потом стал командующим Тихоокеанским флотом и внес большой вклад в его укрепление. И в целом многое сделал для строительства морских баз, аэродромов и береговой обороны на Дальнем Востоке. А за руководство боевыми операциями против японских милитаристов в сентябре 1945 года адмиралу Юмашеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

По словам докладчика, объекту на Итурупе имя этого флотоводца решено было присвоить, если можно так выразиться, по историко-географической аналогии. Дело в том, что после очередной экспедиции общественники предложили назвать еще один безымянный мыс в южной части Урупа в честь маршала Крылова. Он тоже является Героем Советского Союза, и после победы над фашистской Германией принимал участие в разгроме милитаристской Японии. Таким образом, в скором времени по соседству здесь окажутся сразу два мыса, увековечивающие память выдающихся военачальников.

Депутаты учли замечания экспертов Росреестра и решили внести необходимое уточнение, обозначив упомянутый выше географический объект как «мыс адмирала Юмашева». Соответствующий проект постановления планируется внести на ближайшее заседание облдумы.