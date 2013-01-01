Адмиральская экспертиза
Депутаты обсудили названия географических объектов на Курилах и создали новую рабочую группу
Мыс со статусом
В повестку дня комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению вновь был внесен вопрос о присвоении имен мысам, скалам и другим географическим объектам на Курилах.
Он был связан с инициативой региональной организации Русского географического общества, поддержанной в прошлом году островными парламентариями. В документе предложены варианты имен для 12 географических объектов, которые в 2015 году обследовали общественники в одной из экспедиций на остров Уруп.
Как отмечали выступавшие, большинство предложений сахалинцев прошло экспертизу в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Вместе с тем, специалисты Росреестра в уходящем году прислали в облдуму заключение, давшее повод для обсуждения.
Эксперты, в частности, обращают внимание депутатов на то, что ряд присланных в Москву материалов требует уточнений. Например, представители Института российской истории РАН и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в отзывах сообщили: наречение одного из объектов «Мысом Юмашева» не дает однозначного понимания, имя какого человека предлагается увековечить на Курилах. Действительно, людей с такой фамилией в России немало. Скажем, один дворянский род Юмашевых известен еще с XVI века, а в современной истории среди его представителей есть известные военные, политические деятели и спортсмены. Причем, даже Героев Советского Союза с такой фамилией двое: один – прославленный моряк Иван Юмашев, а другой – знаменитый на весь мир летчик Андрей Юмашев.
Выступая на комитете, руководитель регионального отделения РГО Сергей Пономарев пояснил: мысу, упомянутому экспертами Росреестра, планировалось присвоить имя Ивана Степановича Юмашева. Родившийся в 1895 году участник Гражданской войны связал свою жизнь с морем. Сначала командовал боевыми кораблями, потом стал командующим Тихоокеанским флотом и внес большой вклад в его укрепление. И в целом многое сделал для строительства морских баз, аэродромов и береговой обороны на Дальнем Востоке. А за руководство боевыми операциями против японских милитаристов в сентябре 1945 года адмиралу Юмашеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
По словам докладчика, объекту на Итурупе имя этого флотоводца решено было присвоить, если можно так выразиться, по историко-географической аналогии. Дело в том, что после очередной экспедиции общественники предложили назвать еще один безымянный мыс в южной части Урупа в честь маршала Крылова. Он тоже является Героем Советского Союза, и после победы над фашистской Германией принимал участие в разгроме милитаристской Японии. Таким образом, в скором времени по соседству здесь окажутся сразу два мыса, увековечивающие память выдающихся военачальников.
Депутаты учли замечания экспертов Росреестра и решили внести необходимое уточнение, обозначив упомянутый выше географический объект как «мыс адмирала Юмашева». Соответствующий проект постановления планируется внести на ближайшее заседание облдумы.
Наши острова
На этом же заседании комитета депутаты создали вторую рабочую группу в новом созыве облдумы. Напомним, что в октябре в островном парламенте появилось первое такое объединение – рабочая группа по контролю за соблюдением законодательства в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды. Наряду с народными избранниками в нее вошли специалисты областного министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также территориального управления Роспотребнадзора.
Новая рабочая группа займется совсем иными проблемами, о чем можно судить по названию – «Российские Курилы». Кстати, его одобрили единогласно.
В ходе обсуждения отмечалось, что рабочая группа возьмет под свою опеку реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов, принятую на период 2016-2025 годы. Это тем более важно потому, что в последние годы на нее денег из федеральной казны не выделяют, а финансируют лишь из областного бюджета. Члены рабочей группы постараются изменить эту ситуацию, налаживая нужные контакты с коллегами из Госдумы и направляя обращения в федеральные министерства и ведомства.
Как подчеркнули выступавшие, учтена и геополитическая роль Курил. Ее островные законодатели оценивают единодушно, даже невзирая на разницу в политических взглядах. Об этом свидетельствует тот факт, что в новом объединении представлены все думские партийные фракции – «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
В группу «Российские Курилы» входят депутаты Александр Болотников, Дмитрий Флер, Юрий Выголов и Евгений Лотин, а чуть позже о своей готовности работать в ней заявили Светлана Иванова и Анатолий Кочнев. В состав этой группы парламентарии также единогласно включили председателя регионального отделения Русского географического общества.
Фото экспедиции Сахалинского отделения РГО
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