До минус 19 градусов похолодает на севере Сахалина на выходных

В предстоящие выходные дни на севере Сахалина ночные температуры могут дойти до минус 19 градусов, сообщается на сайте Сахалинской гидрометеослужбы.

В выходные дни на острове ожидается местами небольшой снег, преимущественно на крайнем севере и западном побережье. Температура на севере ночью -7…-12, в долинах -14…-19, днём 0…-5; на юге ночью 0…-5, в долинах до -8, днём 0…+5.

Синоптики говорят, что на север Сахалина уже пришла зима, на землю лёг снег, высота его составляет от 4 до 18 см. Днём столбик термометра едва дотягивает до нулевой отметки.

А на юге продолжается осень с дождями и слякотью. В субботу циклон с дождями уйдёт в Охотское море, с запада придёт холодный воздух с небольшим снегом.

В понедельник будет преимущественно без осадков, ночные температуры не изменятся, а днём потеплеет - на севере +3…+8, на юге +6…+11.

В дальнейшем до конца недели сохранится неустойчивая погода. Неглубокие циклоны будут пробегать с запада в Охотское море, чередуя периоды с осадками и прояснением. На севере сохранятся низкие температуры, на юге будет теплее – ночью 0…-5, днём +4…+9.

В Южно-Сахалинске в субботу днём возможен небольшой снег. Температура ночью -3…-5, днём +2…+4. В воскресенье и понедельник без осадков, температура ночью -5…-7, днём +3…+5, в понедельник +9…+11.

На Курильских островах в субботу и воскресенье сильный ветер, на севере гряды дождь. Температура ночью 2…7, днём 5…10. В понедельник и вторник на севере гряды небольшой снег, на юге без осадков, затем на юге гряды ожидаются дожди, которые прекратятся в пятницу.