Рагнарёк и Коловрат: главные фильмы ноября

Год подходит к концу, и сетка кинопоказов привычно заполняется зимними блокбастерами. Порадовать зрителя эпиком в этот раз готовы не только мастера Голливуда, но и российские киноделы. Главные фильмы ноября — в обзоре РИА «Сахалин-Курилы».

Тор: Рагнарёк

Новозеландец Тайка Вайтити неожиданно превращает одну из самых скучных франшиз Marvel в зажигательную комедию. Без Натали Портман, но с эффектной Тессой Томпсон. И Халком, конечно. Уже в кинотеатрах.

Убийство в Восточном экспрессе

Вычурная и стильная экранизация, пожалуй, главного романа Агаты Кристи. Режиссер и исполнитель роли вечно усатого и вечно знающего больше читателя /зрителя Эркюля Пуаро — сэр Кеннет Брана. Где-то на заднем плане бегают по поезду Джонни Депп, Джуди Денч и Джош Гад — выдающийся каст! Смотреть с 9 ноября.

Лига справедливости

DC-комикс отвечает конкурентам традиционно мрачным эпиком про Бэтмена и его друзей. Иногда с прибаутками в кадре бегает Флэш, но нас не обманешь: настроение фильма очевидно. Посмотрим, будет ли супергеройский капустник выгодно отличаться от перегруженного и глупого «Бэтмен против Супермена». Премьера 16 ноября.

Джиперс Криперс 3

Интерквел фильмов «Джиперс Криперс» и «Джиперс Криперс 2» — типичных представителей подросткового хоррора ранних двухтысячных. Продолжение опоздало лет так на 15: легендарными фильмы про монстров-телепатов так и не стали, поэтому не совсем понятно, кому нужна третья часть сейчас. Но если «Пила» не впечатлила, можно попробовать сходить. С 16 ноября.

Субурбикон

Джордж Клуни сдул пыль со старого сценария братьев Коэн и решил снять мрачную комедию о беспорядках в пригороде. В общем, вступил на территорию Эдгара Райта и самих Коэнов. С Мэттом Дэймоном и Джуллианной Мур должно получиться что-то стоящее: ждем 16 ноября.

Легенда о Коловрате

Наполненный спойлерами трейлер обещает залихватское фэнтези, вдохновленное «300», «Викингами» и чуть ли не игрой Assasin’s creed. Нарисовано так себе, сыграно, похоже, тоже, но, как всегда, хочется ошибаться. Своё ведь, родное, про Рязань. В кино с 30 ноября.

Иностранец

Джеки Чан на старости лет пытается справиться с трагическим образом отца, мстящего за смерть дочери. Антагониста играет столь же ветхий Пирс Броснан. Первые отзывы скорее положительные, поэтому, если на «Коловрата» решите не ходить, можно глянуть на старину Чана. Также с 30 ноября.