В Охе автохамы отобрали у горожан тротуары

На первом снимке запечатлен «Прадо», которого припарковали поперек дороги, перегородив при этом тротуар. При этом владельцу джипа безразлично, что он тем самым мешает не только пешеходам, но и другим водителям.

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SKR против автохамов

В данном случае имеет место быть нарушение правил благоустройства. Это, в свою очередь, карается штрафами. В первый раз гражданин заплатит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, должностное лицо – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридическое лицо – от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года придется выложить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностному лицу – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическому – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, дополнительно сотрудники ГИБДД могут задержать транспортное средство, поместив его на штрафстоянку (часть 1 статьи 27.13 КоАП). То есть, кроме штрафа, водителю придется оплатить стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке.

Что касается второго автохама, который был замечен на центральной улице города, то он нарушил Правила дорожного движения РФ. Водитель грузовика почти полностью забрался на тротуар, «выгнав» пешеходов на проезжую часть. За это его могут привлечь к административной ответственности. Штраф составит 1 тыс. рублей.