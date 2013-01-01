В Южно-Сахалинске завершили благоустройство тропы на Уюновский водопад

Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска завершило работы по обустройству туристкой тропы до водопада Уюновский.

Семикилометровый отрезок туристкой тропы, который начинается от Железнодорожной больницы (Украинская, 10) расчищен от веток, лесоповала, установлены мостики и переправы. Для того, чтобы начинающие туристы не сбились с пути, на протяжении всей тропы нанесена маркировка красными метками, установлены указатели, информационные стенды о флоре и фауне.

Для удобства туристов предусмотрены остановки с «лесной мебелью» — скамьи и беседки, где можно с удобством передохнуть и восстановить свои силы, насладившись видами прекрасной сахалинской природы.

Туристский маршрут проходит вдоль реки Уюновка, по мере восхождения посетители могут познакомиться с некоторыми интересными краснокнижными растениями, потрясающим пейзажем гор, увидеть речные пороги и, наконец, главную цель прогулки — сам водопад Уюновский.

Над истоком реки Уюновка видна вершина пика Чехова, высота которого насчитывает 1045 м. и служит основным ориентиром при путешествии к водопаду. Данная тропа уже долгое время пользуется популярностью у туристов, ведь непосредственное общение с природой способствует экологическому просвещению, повышает уровень гражданской ответственности. Водопад Уюновский является трехкаскадным и расположен на высоте 420 м над уровнем моря. Нижняя часть водопада состоит из двух ступеней, общая высота около 10 м. Верхняя третья ступень высотой около 2 м, и не видна снизу. С любой стороны водопада можно подняться вдоль его нижнего каскада и полюбоваться верхним. Выше водопада распадок резко набирает уклон. Работу по благоустройству туристических и экологических троп Управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска начало проводить с 2016 года. Главной целью проводимой работы, является развитие доступности и привлекательности сахалинских природных достопримечательностей для любителей туризма. - Благоустройство экологических троп - это плановая работа Управления, которая в следующем году будет продолжена. Параллельно ведутся работы по обустройству рекреационной зоны «Место Силы Весточка». В прошлом году была обустроена тропа на Южно-Сахалинский грязевой вулкан, — отметила начальник отдела молодежной политики и туризма Яна Краснова.