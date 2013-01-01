Дождь не помешал турниру по лёгкой атлетике в Южно-Сахалинска

На стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска сегодня состоялось открытое первенство области по лёгкой атлетике.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», на беговые дорожки вышло рекордное количество спортсменов. 265 участников из Южно-Сахалинска, Поронайска, Макарова, Долинска, Корсакова, Анивы, Холмска, Тымовского и села Раздольного не испугал даже дождь.

Юным атлетам предстояло помериться силами на дистанциях 60, 200, 400, 600 и 800 метров, а также в беге с препятствиями, прыжках в длину с разбега и толкании ядра.

12-летняя Виолетта Крышина из областного центра занимается лёгкой атлетикой уже пять лет. Девочка неоднократно становилась победителем и призёром Всероссийских соревнований «Шиповка юных» в Казани и Адлере.

- Бежать в такую погоду нелегко, очень дождь мешает. Но упорные тренировки не прошли даром, и я справилась со всеми трудностями, - поделилась после 60-метрового забега с барьерами участница.

По словам главного судьи состязаний Алексея Жижикина, данные соревнования являются отборочными для участия во Всероссийском турнире «Старты надежд». Они пройдут с 23 по 25 ноября в Хабаровске. По результатам первенства будет сформирована сборная команда Сахалинской области. В неё войдут юноши и девушки трёх возрастных категорий - до 12 лет, 14 и 16 лет. Всего на соревнования отправится около 30 спортсменов, информирует пресс-служба регионального минспорта.