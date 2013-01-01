«Школа уличного спорта» провела первый кросс-кантри для беговелов

12 самых юных велосипедистов закрыли сезон первыми на Сахалине беговелогонками по пересеченной местности.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сразиться за медали собрались малыши из Южно-Сахалинска, Долинска и Корсакова. Они выступали в трех возрастных группах, где самому младшему был год и восемь месяцев, а старшие только недавно отметили пятилетие. Все дети – участники некоммерческого проекта «Школа уличного спорта».

Тренировки на беговелах начались в сентябре благодаря работе тренеров-волонтеров. За два месяца дети освоили приемы паркового катания, научились правильно преодолевать препятствия, держать баланс и уверенно проходить трассу в общем старте. Затем тренировки усложнились – началась подготовка к гонкам на пересеченной местности.

- Трасса короткая, но все равно достаточно сложная, - отметил специалист по беговелам Максим Чусовитин. – Мы использовали все особенности рельефа на площадке в районе площади Славы Южно-Сахалинска. Здесь и достаточно ровный участок для набора скорости на старте, и очень изнуряющий участок для апхилла и, конечно, скоростной спуск по лесной тропинке. Но дети, освоившие трассу во время тренировок, прошли ее практически без падений. Не обошлось без слез и расстройств, но организаторы предусмотрели все. Потому на финише после масс-старта детей встречали аниматоры в костюмах забавных животных и команда регионального фонда «Родные острова», которые подготовили для каждого участника соревнований сюрпризы.

Ребята стали самыми юными подопечными фонда. Благотворители, деятельность которых направлена на развитие островного спорта, с радостью поддержали такой креативный проект, который помогает детям достигать первых спортивных высот. Победу каждого ребенка отметили первыми в жизни эти малышей медалями. Как признался автор и руководитель проекта Иван Бутаков, итоговые соревнования на открытом воздухе именно с малышами за двухлетнюю историю школы оказались самыми организованными. - Мы два года не решались открывать это направление, так как работа с детьми требует не только навыков тренерской работы, но и педагогических знаний. Тем более, наши тренеры – это молодежь, которая катается на велосипедах, самокатах и скейтах в городе. Но в итоге малыши показали, что они могут быстро учиться, и быть внимательными. Видимо, сказывается чувство локтя. Безусловно, беговелы станут постоянным направлением в нашей работе, будем растить будущих сахалинских чемпионов по всех велодисциплинах с детсадовского возраста, - отметил он. Как еще отмечают в «Школе уличного спорта», благодаря грантовой поддержке правительства Сахалинской области отделение беговелов будет оснащено новыми фигурами и инвентарем, чтобы зимой продолжить тренировки в спортивном зале и на снежных горках, сообщает пресс-служба регионального минспорта.