Волейболистки «Сахалина» уступили «Динамо-Казань» в трех сетах

Спор волейболисток «Сахалина» и «Динамо-Казань» за путевку на «Финал четырех» завершился не в пользу островной команды.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», матчи второго игрового дня предварительного этапа Кубка России прошли 2 ноября в столице Татарстана. Хозяйки в глазах специалистов и букмекеров были бесспорным фаворитом. И не только потому, что играло на своей площадке. Можно сказать, что эта команда – своеобразная Dream Team. Каждый игрок – обладатель многих медалей чемпионата России и других стран. Кроме того, Евгения Старцева и Екатерина Уланова – чемпионки мира, Ирина Королева – двукратная чемпионка Европы, Ирина Филиштинская и Ирина Королева побеждали на Всемирной универсиаде, Элица Василева – многократный призер Евролиги, Наталья Маммадова – победительница клубного чемпионата мира.

«Динамо-Казань» отводили роль нападающего, а «Сахалину» нужно было ждать своего шанса и попытаться им правильно распорядиться.

Матч начался с фальстарта. После первого розыгрыша мяча игру пришлось приостановить из-за компьютерных проблем. Их решили очень быстро. А вот проблемы с мощными подачами и ударами соперниц островитянкам решить не удалось. Уже к первому техническому перерыву хозяйки площадки вырвались вперед – 8:3. Игроки «Динамо-Казань» атаковали из первой и четвертой зоны, стабильно набирали очки. У «Сахалина» же цифры на табло изменяла только Дарья Володько. В концовке сета соперник грамотно заблокировал удар Олеси Шаравской, и результат - 25:11 в пользу «Динамо-Казань».

Во второй партии на площадку вышли Юлия Григорьева и Маргарита Синицына. Перестановки в составе внесли коррективы в игру «Сахалина», и «Динамо-Казань» никак не удавалось уйти в отрыв (8:5 к первому техническому перерыву). Однако затем соперницы наладили подачу, с которой не могли справиться гости. Четыре эйса привели к тому, что следующая пауза в игре началась при счете 16:9. Олеся Шаравская пыталась вернуть команду в игру, набрала несколько очков, но проблемы с приемом никуда не делись. Партия закончилась победой хозяев 25:15. Третий сет получился самым упорным. Удачно действовала Елена Лежанина, мощно били Олеся Шаравская и Юлия Григорьева, и «Сахалин» вышел вперед – 5:2. Казалось, что в игре намечается перелом, но Шаравской не удалось пробить высоченный блок соперниц, и те постепенно пришли в себя. Пасующая три раза вывела на удар игрока сборной Болгарии Элицу Василеву. Результат их усилий – 8:7 в пользу «Динамо-Казань».

Отменную игру «Динамо-Казань» на блоке отметил на послематчевой пресс-конференции наставник «Сахалина» Константин Приходько. Благодаря этому компоненту хозяйки площадки набрали несколько очков подряд. На подаче Дарьи Володько островитянки притормозили соперниц. Однако в концовке игроки Казани вновь были неудержимы и довели сет, а вместе с ним и матч, до победы. - Видно, что «Сахалин», в принципе, хорошо обученная команда, которая за счёт личных качеств может если не вбить в площадку, то сделать блок-аут. Далее если бы пошла у них подача – они и сегодня пытались рисковать на подаче, – то они поймали бы уверенность и могли навязать очень серьёзную борьбу, - поделился старший тренер «Динамо-Казань» Александр Перепелкин. «Динамо-Казань» – «Сахалин» - 3:0 (25:11, 25:15, 25:18) Очки – 75:44, подача – 9:3, атака – 36:23, блок – 15:3, ошибки – 15:22. Время матча: 1.07 (24+20+23). «Сахалин: Литовченко (7), Парукова (9), Новик, Шаравская – К (7), Гончарова, Володько (17) – стартовая шестерка, Зайцева (либеро), Панычева (либеро), Синицына, Сафонова, Лежанина (2), Григорьева (2).