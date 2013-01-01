Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Просто жизнь: авторская колонка Человек года Ровесники области Сахалин: было и стало Найдись, хозяин!
Актуальные темы Сахалин против передела бюджета / Дело Хорошавина / SKR против автохамов / Технологии для жизни
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
17:30 / Общество / технологии / парки  

Технопарк в Южно-Сахалинске введут в эксплуатацию в 2018 году

«Технологический парк современных строительных технологий» планируется ввести в эксплуатацию в Южно-Сахалинске в мае 2018 года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки мэра Серге Надсадина на объект, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Статус технопарка уже получен. Некоторые производства запущены – в одном из цехов выпускают тротуарную плитку, в другом – бордюрный камень, в третьем – профилированный лист. Все - с применением новых технологий. Весь проект предусматривает также инфраструктуру для проживания, отдыха и оздоровления тех, кто будет здесь жить, учиться, работать или приезжать для обмена опытом: гостевые модули, столовая на 120 мест, спортзалы, бассейн и много другое.

Как подчеркнул проректор СахГУ по научной и инновационной работе Владимир Моисеев, высокий потенциал парка был отмечен представителями Китая, Республики Корея, Японии.

По словам директора парка Владимира Алексеева, на базе комплекса предполагается разместить различные лаборатории с современным оборудованием и расширенными полномочиями.Тогда сахалинские предприниматели смогут на месте получать, например, разрешительные документы, сертификаты на допуск к некоторым видам работ. Пока же за теми же заключениями на право эксплуатации приходится обращаться во Владивосток, Хабаровск или Москву.

- Новые технологии позволят выпускать композитные конструкции на основе сахалинских минералов. Они значительно прочнее, в несколько раз легче металлических аналогов, не подвержены коррозии. Мы будем производить здесь «базальтовую нить», она широко востребована в различных отраслях от медицины до строительства. Для дорожного строительства сможем предложить волокно, использование которого позволит в несколько раз увеличить прочность и срок службы асфальтового покрытия, - отметил он.

По итогам поездки Сергей Надсадин дал поручение решить вопрос с благоустройством и содержанием подъездных путей к территории объекта.

- Важно, чтобы все планы по созданию площадки воплотились и в городе появилась такая востребованная инновационная площадка. Подобные проекты призваны повысить качество, ускорить и удешевить выпуск строительных материалов и само строительство. Это крайне актуально для развития областного центра, - заключил мэр.

Теги  Парки Технологии

Сообщить об ошибке

Персоны новости

Надсадин Сергей Александрович

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

19 октября / Общество

На работу как на праздник

На вопросы отвечает бизнес-тренер, специалист в области управленческой и организационной психологии

13 октября / Общество

О морской рыбалке

Андрей Пидварко – человек, которого без преувеличения можно охарактеризовать так: он знает о сахалинской рыбалке все.

Афиша
4 ноября
Квест ко Дню народного единства
Южно-Сахалинск

4 ноября в Южно-Сахалинске состоится квест, посвященный Дню народного единства.
5 октября
Прием заявок на участие в фестивале «Камерата»
Южно-Сахалинск

Творческих южносахалинцев приглашают принять участие во II городском фестивале старинной музыки
27 октября
#Я живу на островах
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

На выставке представлены снимки школьников из семи городов области
4 ноября
День народного единства
Южно-Сахалинск

4 ноября Южно-Сахалинск отметит День народного единства.
3 ноября
Ночь искусств в Чехов-центре
Чехов-центр

Чехов-центр приглашает отметить Ночь искусств.
3 ноября
Большой этнографический диктант
Александровск-Сахалинский
Корсаков
Макаров

Сахалинцев приглашают написать этнографический диктант
3 ноября
Ночь искусств - 2017
Сахалинский областной краеведческий музей

3 ноября в Сахалинском областном краеведческом музее пройдет акция «Ночь искусств - 2017»
3 ноября
Ночь искусств в художественном музее
Сахалинский областной художественный музей

Художественный музей приглашает принять участие в мероприятиях, посвященных всероссийской акции «Ночь искусств».
3 ноября
Ночь искусств в библиотеке
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Сахалинская областная научная библиотека приглашает островитян на празднование «Ночи искусств — 2017».

Спецпроекты

3 ноября / Просто жизнь: авторская колонка

Сухие выходные

Пока идут дебаты о новых мерах по продаже алкоголя, любители выпить готовят себе плацдарм

3 ноября / Человек года

Познание в цифре

Наталья Пригаро – заведующая отделом краеведения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Для бизнеса / Оборудование / № 1587
1000000 руб.
Электростанции - производство, запасные части, ПНР.
Работа / Ищу / № 1586
КЛАДОВЩИК.
Услуги / Предложения / № 1585
Регистрация ООО, ОАО, ИП ипр.
Транспорт / Легковые автомобили / № 1584
570000 руб.
Продам а/м Тойота Марк-Х
Услуги / Предложения / № 1583
2000 руб.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КРЕДИТОВ.
Услуги / Предложения / № 1582
Перевозка домашних вещей по России.
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1581
Маски. Маски для Хэллоуина. ТЦ Янтарь
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1580
Головоломки. Кубики Рубика 20 видов. ТЦ Рай
Работа / Предлагаю / № 1579
20000 руб.
Кухонный работник
Услуги / Предложения / № 1578
КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Дело Хорошавина: Икрамов теряет вес, Карепкину не хватает прогулок

Надо медикам уже задуматься над этим, разобраться в этом вопросе. Они с утра укол ему поставят, и все. А скоро праздники начнутся, медиков не найдешь. Может, хо...
читать дальше

Чемпионка мира по пляжному фрисби провела мастер-класс для сахалинцев

У кого есть лишние 13 минут - не поленитесь, пройдите по ссылке, очень волевая и крутая победа российских девушек в финале чемпионата мира! Со счета 10:6 в поль...
читать дальше

Шесть ударов топором нанес житель Невельска своему обидчику

Молодец мужик.

Читать все комментарии

Популярное в блогах

2 ноября 14:24 / пьеса
Чудо-лесенка для бабки - пьеса
30 октября 13:43 / Китай / коммунизм / революция
УРОКИ КИТАЙСКОГО
20 октября 16:55 / банкноты / деньги / история / монеты / Сахалин / финансы / Центральный банк
«ПОЛУОСТОВ» САХАЛИН И ДЕНЕЖНЫЕ «РОМАНСЫ»

Популярное

29 октября 14:36 / Происшествия / Хэллоуин / бармены   1
В результате драки у Harat's Pub в Южно-Сахалинске бармен оказался в тяжелом состоянии
30 октября 17:29 / Общество / школы / гимназия №3
Поезд в Хогвартс отправился с платформы 9 и 3/4 в Южно-Сахалинске
31 октября 11:47 / Происшествия / смерть / дети
В Южно-Сахалинске нашли задушенного младенца
30 октября 15:34 / Происшествия / поезд / ЧП
В Южно-Сахалинске тепловоз сбил мужчину
2 ноября 17:08 / Происшествия / убийство / железная дорога
Зверское убийство у жд-путей в Южно-Сахалинске не было спонтанным - следком
1 ноября 09:37 / Общество / землетрясения
Ночью на юге Сахалина произошло землетрясение
31 октября 16:16 / Культура / музыка / кино
Александр Ф. Скляр пожаловался на дороговизну билетов на Сахалин

Тэги

Дети Следком Полиция Проекты Соревнования Убийство Водители Спортсмены ГИБДД История

Персоны

Опросы

Вторая десятка претендентов
  13 (0%)
  14 (0%)
  919 (19%)
  10 (0%)
  9 (0%)
  7 (0%)
  35 (1%)
  1416 (30%)
  1422 (30%)
  914 (19%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Общество Просто жизнь: авторская колонка Человек года История любви Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Ровесники области Сахалин: было и стало Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение
 Согласие на обработку персональных данных

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru