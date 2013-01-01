Технопарк в Южно-Сахалинске введут в эксплуатацию в 2018 году

«Технологический парк современных строительных технологий» планируется ввести в эксплуатацию в Южно-Сахалинске в мае 2018 года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки мэра Серге Надсадина на объект, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Статус технопарка уже получен. Некоторые производства запущены – в одном из цехов выпускают тротуарную плитку, в другом – бордюрный камень, в третьем – профилированный лист. Все - с применением новых технологий. Весь проект предусматривает также инфраструктуру для проживания, отдыха и оздоровления тех, кто будет здесь жить, учиться, работать или приезжать для обмена опытом: гостевые модули, столовая на 120 мест, спортзалы, бассейн и много другое.

Как подчеркнул проректор СахГУ по научной и инновационной работе Владимир Моисеев, высокий потенциал парка был отмечен представителями Китая, Республики Корея, Японии.