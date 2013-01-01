Технопарк в Южно-Сахалинске введут в эксплуатацию в 2018 году
«Технологический парк современных строительных технологий» планируется ввести в эксплуатацию в Южно-Сахалинске в мае 2018 года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки мэра Серге Надсадина на объект, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.
Статус технопарка уже получен. Некоторые производства запущены – в одном из цехов выпускают тротуарную плитку, в другом – бордюрный камень, в третьем – профилированный лист. Все - с применением новых технологий. Весь проект предусматривает также инфраструктуру для проживания, отдыха и оздоровления тех, кто будет здесь жить, учиться, работать или приезжать для обмена опытом: гостевые модули, столовая на 120 мест, спортзалы, бассейн и много другое.
Как подчеркнул проректор СахГУ по научной и инновационной работе Владимир Моисеев, высокий потенциал парка был отмечен представителями Китая, Республики Корея, Японии.
По словам директора парка Владимира Алексеева, на базе комплекса предполагается разместить различные лаборатории с современным оборудованием и расширенными полномочиями.Тогда сахалинские предприниматели смогут на месте получать, например, разрешительные документы, сертификаты на допуск к некоторым видам работ. Пока же за теми же заключениями на право эксплуатации приходится обращаться во Владивосток, Хабаровск или Москву.
- Новые технологии позволят выпускать композитные конструкции на основе сахалинских минералов. Они значительно прочнее, в несколько раз легче металлических аналогов, не подвержены коррозии. Мы будем производить здесь «базальтовую нить», она широко востребована в различных отраслях от медицины до строительства. Для дорожного строительства сможем предложить волокно, использование которого позволит в несколько раз увеличить прочность и срок службы асфальтового покрытия, - отметил он.
По итогам поездки Сергей Надсадин дал поручение решить вопрос с благоустройством и содержанием подъездных путей к территории объекта.
- Важно, чтобы все планы по созданию площадки воплотились и в городе появилась такая востребованная инновационная площадка. Подобные проекты призваны повысить качество, ускорить и удешевить выпуск строительных материалов и само строительство. Это крайне актуально для развития областного центра, - заключил мэр.
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