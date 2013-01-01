Регулярное автобусное сообщение охватит южную часть нового микрорайона Дальнего

Для улучшения транспортного сообщения и по многочисленным просьбам жителей, изменена схема движения автобусов, следующих по новому микрорайону Дальнего.

Так, с 4 ноября пассажирский общественный транспорт будет двигаться по улице 1-я Московская, с заездом и остановками как в северной, так и южной частях микрорайона - на улицах Большая Полянка (возле магазина «Столичный») и Байкальская (между домами №5 и 7). Речь идет об автобусах № 81, 81П, 104, 105, 105А, 107.

Как сообщает МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска», пока эти обновленные маршруты будут работать в тестовом режиме.

Отметим, что скорректированные схемы движения автобусов и их расписание также станут доступны в режиме он-лайн на городском информационном портале http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

В течение нескольких недель специалисты МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска» изучат пассажиропоток и отзывы граждан. Их можно направлять на телефон центральной диспетчерской службы — 51-00-51.