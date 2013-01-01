«Сахалин Энерджи» продлевает голосование за лучшую работу по результатам морского споттинга

Компания «Сахалин Энерджи» продлевает сроки голосования за лучшую фотоработу по результатам морского споттинга до 15 ноября.

Оценить фотографии и отдать свой голос за понравившуюся работу можно на сайте.

С одного IP-адреса можно проголосовать только один раз в сутки.

Авторы лучших кадров будут награждены памятными призами.

Напомним, что в октябре компания «Сахалин Энерджи» провела первый в своей истории морской споттинг. На участие в мероприятии поступило около 50 заявок, путем жеребьевки выбрали 11 человек.

Сахалинские фотографы и блогеры после тренинга по выживанию в холодной воде попали на борт морского ледокольного буксира «Свитцер Буссе» и вышли в акваторию порта Природное. Они сделали снимки первого и пока единственного в России завода СПГ, пришвартованного к причалу отгрузки СПГ танкера-газовоза, выносного причального устройства и познакомились с экипажем буксира, сообщает пресс-служба «Сахалин Энерджи».