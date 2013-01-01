Южно-Сахалинску дали 2 млн рублей за хорошую градостроительную политику

Южно-Сахалинск занял третье место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», пропустив лишь Воронеж и Геленджик. За победу город получит денежный приз — 2 миллиона рублей. Эти средства пойдут на благоустройство.

Принять участие в конкурсе предложила председатель Городской думы Елена Столярова. Всего поступило более 500 заявок со всех уголков страны. Южно-Сахалинск оценили в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

На конкурс был представлен опыт работы муниципалитета за 2016 год, когда по поручению губернатора Олега Кожемяко был взят курс на реализацию комплексной программы благоустройства города, финансируемой из бюджетов всех уровней. Важно, что областные и городские структуры синхронизировали свои действия. В мэрии руководствовались принципом «Человек-дом-двор-улица-город». Были проведены многочисленные встречи и общественные обсуждения проектов благоустройства с населением.

В 2016-м году был выполнен капитальный ремонт 93 дворов и внутриквартальных проездов, приведены в порядок фасады 49 многоквартирных домов, обновлено свыше 4 км тротуаров, построено 8 спортивных площадок для массовых занятий спортом по месту жительства. В Южно-Сахалинске на 60% обновили парк пассажирских автобусов, обустроили современные газоны и места для отдыха горожан, выполнили большой объем работ по благоустройству городского парка им. Ю. А. Гагарина.

— Это — успех всего города, каждого его жителя. За два года мы, не побоюсь этого слова, совершили прорыв в благоустройстве. Это серьезная оценка нашей работы на федеральном уровне. Нам нужно держать планку и не останавливаться на достигнутом, - отметил Сергей Надсадин.

Сейчас администрация Южно-Сахалинска не снижает набранных в прошлом году темпов. В 2017-м в городе также был выполнен большой объем работ по благоустройству: отремонтировано порядка 18 км дорог, три сквера на улице Сахалинской, высажено более полумиллиона растений (цветы, кустарники, деревья). На завершающей стадии - ремонт дворовых территорий, фасадов, установка автобусных павильонов.

Впрочем, создание комфортной среды не ограничивается исключительно строительством новых объектов и созданием мест для отдыха. Конечной целью ее формирования является долгосрочное развитие города. Это увеличение численности населения, создание новых рабочих мест, развитие инвестиционных проектов, рост туристического потока. Все эти показатели также оценивались конкурсной комиссией, в состав которой вошли депутаты Государственной думы, руководители Минюста, Минстроя, Минэкономразвития РФ, эксперты и общественники.