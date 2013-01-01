По факту исчезновения рыбаков в Охе проводится проверка

По факту исчезновения рыбаков в Охинском районе проводится доследственная проверка.

1 ноября в следственный отдел Охи поступило сообщение, что четверо мужчин вышли на двухместной алюминиевой лодке в море на рыбалку и не вернулись. Позже лодку на берегу Татарского пролива нашел житель села Рыбновск. Следственно-оперативная группа выехала на место.

На следующий день на берегу в районе Рыбновска обнаружили тело 54-летнего рыбака, на нем был спасательный жилет.

В настоящее время поиски остальных рыбаков продолжаются. По факту произошедшего следствие проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.