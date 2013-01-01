Без крыши над головой
Земляков просят помочь. Семья с детьми из-за пожара осталась без крыши над головой. Возгорание произошло внезапно, кровля дома сгорела за считанные секунды. В канун холодов погорельцам срочно нужна помощь.
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Земляков просят помочь. Семья с детьми из-за пожара осталась без крыши над головой. Возгорание произошло внезапно, кровля дома сгорела за считанные секунды. В канун холодов погорельцам срочно нужна помощь.
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