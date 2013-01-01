Транспортная доступность Курил

Дело в том, что ситуация с морским сообщением обострилась из-за ухода на плановый ремонт теплохода «Игорь Фархутдинов». Чтобы обеспечить регулярную перевозку пассажиров и грузов, островные власти принимают комплекс мер. В первую очередь, увеличится количество авиарейсов на Курилы, которые выполняет «Аврора». А чтобы жители Шикотана могли добраться до аэропорта, который находится на Кунашире, местное предприятие «Докер» выведет на эту линию дополнительный плашкоут «Надежда». Будут чаще выполняться и вертолетные рейсы между островами.

- Ну и безусловно задача сейчас заканчивать проект. Необходимо строить новые суда. С тем, чтобы они обслуживали Курильские острова. Такие суда в программе есть. Сейчас мы занимаемся проектированием. -

говорит губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Как отметил Олег Кожемяко, в министерстве должны были понимать, что в ближайшие три года новые суда не будут спущены на воду. Однако после поломки «Полариса» специалисты ведомства не приняли срочных мер для его ремонта или замены. Поэтому после служебной проверки, которую инициировал Губернатор, в отношении сотрудников министерства будут приняты кадровые решения.