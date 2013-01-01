Сахалинский фестиваль «На островах чудес» вышел в двухнедельное плавание

Сегодня в киноконцертном зале областного центра дали официальный старт Сахалинскому международному фестивалю театров кукол «На островах чудес».

А это значит, что на две недели Сахалин погружается в мир добрых сказочных (и не совсем) историй, волшебных превращений и фантастических трансформаций, обязательно имеющих счастливый финал.

- Мы рады, что у нас есть фестиваль и к нам приезжают умные талантливые люди. Мы благодарны вам, что вы проедете по шести муниципальным образованиям острова и подарите ребятишкам и взрослым настоящий праздник, - признался на церемонии открытия глава регионального министерства культуры и архивного дела Алексей Самарин.

Министра, безусловно, поддержат все будущие фестивальные зрители, уже раскупившие билеты практически на все спектакли. Прелюдией к двухнедельному празднику стало феерическое шоу света, цвета, музыки и пластики в исполнении хозяев – артистов Сахалинского театра кукол. Они сегодня пустили зрительный зал в творческую мастерскую, показав удивительное превращение шляпы и куска материи в романтический образ.

Как призналась почетный гость островного фестиваля – театровед и искусствовед Марина Тимашева, ее, как критика, в театре сложно чем-то удивить, но она тоже не поняла, как это делали актеры. - Вопреки известной в театральной среде фразе: «Любите ли вы театр? Так придите и умрите в нем», в нем надо жить, любить и наслаждаться им. Особенно это важно для театра кукол. Это такое место, куда взрослые могут прийти с маленькими детьми и вместе переживать, а потом поговорить о том, что увидел. Рождается возможность настоящего душевного и человеческого контакта. Это счастье – быть здесь и в течение двух недель увидеть театры из разных стран, - отметила она в приветствии участникам и зрителям. Марина Тимашева рассказала, что постарается открыть для себя и запомнить имена актеров. - Ведь их почти никто не знает. И это, возможно, идеальный вариант, когда создатель настолько сжился со своим персонажем, что человек отступает в тень, - отметила она. Почетный гость еще призналась и в любви к Сахалину, на который попала впервые. - Мне здесь легко и просторно. И это наш общий остров, который любит театр и по-доброму относится к людям, - прозвучал комплимент в адрес сахалинцев. Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление уникального коллектива из Крыма. Театр на ходулях «Шоу великанов» из Евпатории оказался на высоте в прямом и переносном смысле слова. Так же можно было понимать признание артистов о том, что приглашение на сахалинский фестиваль для них – высокая честь. Перефразировав знаменитую фразу Ильи Эренбурга «Увидеть Париж и умереть», крымчане заверили «Увидеть Сахалин и вернуться сюда в полном составе». На фестиваль приехала только четвертая часть коллектива. Возможно, они сдержат свое обещание, потому что намерены расширять горизонты культурного сотрудничества с островом.

А сам островной фестиваль, похоже, распространится по всей планете. Во всяком случае, в приветствии президента российского центра УНИМА Елены Ивановой, которое чрезвычайно артистично зачитал худрук Рязанского областного театра кукол Валерий Шадский, отмечено, что «На островах чудес» стал любимым и широко известным в театральном мире России и зарубежья. - На Сахалине начался удивительный театральный праздник, который с каждым годом обретает все большее количество участников и завоевывает сердца поклонников искусства кукол. Пусть ваш фестиваль станет долгожителем. Пусть будет много ярких открытий, радостных встреч, незабываемых спектаклей и счастливых зрителей, - говорится в тексте. А исполнительный директор фестиваля Антонина Добролюбова заверила участников, что на Сахалине их очень любят и всегда ждут. Перед сакральной фразой «Фестиваль открыт» она успела поблагодарить правительство области и министерство культуры и архивного дела за возможность приезжать на остров прекрасным людям и художникам. Ремарку «Жаль, что раз в два года», наверное, поддержат сахалинские поклонники самого древнего театрального жанра.