Сахалинский фестиваль «На островах чудес» вышел в двухнедельное плавание
Сегодня в киноконцертном зале областного центра дали официальный старт Сахалинскому международному фестивалю театров кукол «На островах чудес».
А это значит, что на две недели Сахалин погружается в мир добрых сказочных (и не совсем) историй, волшебных превращений и фантастических трансформаций, обязательно имеющих счастливый финал.
- Мы рады, что у нас есть фестиваль и к нам приезжают умные талантливые люди. Мы благодарны вам, что вы проедете по шести муниципальным образованиям острова и подарите ребятишкам и взрослым настоящий праздник, - признался на церемонии открытия глава регионального министерства культуры и архивного дела Алексей Самарин.
Министра, безусловно, поддержат все будущие фестивальные зрители, уже раскупившие билеты практически на все спектакли. Прелюдией к двухнедельному празднику стало феерическое шоу света, цвета, музыки и пластики в исполнении хозяев – артистов Сахалинского театра кукол. Они сегодня пустили зрительный зал в творческую мастерскую, показав удивительное превращение шляпы и куска материи в романтический образ.
Как призналась почетный гость островного фестиваля – театровед и искусствовед Марина Тимашева, ее, как критика, в театре сложно чем-то удивить, но она тоже не поняла, как это делали актеры.
- Вопреки известной в театральной среде фразе: «Любите ли вы театр? Так придите и умрите в нем», в нем надо жить, любить и наслаждаться им. Особенно это важно для театра кукол. Это такое место, куда взрослые могут прийти с маленькими детьми и вместе переживать, а потом поговорить о том, что увидел. Рождается возможность настоящего душевного и человеческого контакта. Это счастье – быть здесь и в течение двух недель увидеть театры из разных стран, - отметила она в приветствии участникам и зрителям.
Марина Тимашева рассказала, что постарается открыть для себя и запомнить имена актеров.
- Ведь их почти никто не знает. И это, возможно, идеальный вариант, когда создатель настолько сжился со своим персонажем, что человек отступает в тень, - отметила она.
Почетный гость еще призналась и в любви к Сахалину, на который попала впервые.
- Мне здесь легко и просторно. И это наш общий остров, который любит театр и по-доброму относится к людям, - прозвучал комплимент в адрес сахалинцев.
Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление уникального коллектива из Крыма. Театр на ходулях «Шоу великанов» из Евпатории оказался на высоте в прямом и переносном смысле слова. Так же можно было понимать признание артистов о том, что приглашение на сахалинский фестиваль для них – высокая честь. Перефразировав знаменитую фразу Ильи Эренбурга «Увидеть Париж и умереть», крымчане заверили «Увидеть Сахалин и вернуться сюда в полном составе». На фестиваль приехала только четвертая часть коллектива. Возможно, они сдержат свое обещание, потому что намерены расширять горизонты культурного сотрудничества с островом.
А сам островной фестиваль, похоже, распространится по всей планете. Во всяком случае, в приветствии президента российского центра УНИМА Елены Ивановой, которое чрезвычайно артистично зачитал худрук Рязанского областного театра кукол Валерий Шадский, отмечено, что «На островах чудес» стал любимым и широко известным в театральном мире России и зарубежья.
- На Сахалине начался удивительный театральный праздник, который с каждым годом обретает все большее количество участников и завоевывает сердца поклонников искусства кукол. Пусть ваш фестиваль станет долгожителем. Пусть будет много ярких открытий, радостных встреч, незабываемых спектаклей и счастливых зрителей, - говорится в тексте.
А исполнительный директор фестиваля Антонина Добролюбова заверила участников, что на Сахалине их очень любят и всегда ждут. Перед сакральной фразой «Фестиваль открыт» она успела поблагодарить правительство области и министерство культуры и архивного дела за возможность приезжать на остров прекрасным людям и художникам. Ремарку «Жаль, что раз в два года», наверное, поддержат сахалинские поклонники самого древнего театрального жанра.
Итак, завтра начинаются фестивальные будни. Первым показы начинает Ереванский государственный театр кукол им. Ованеса Туманяна. Коллектив из Армении, хорошо знакомый сахалинцам, в субботу представит спектакль «Сказка, упавшая с небес».
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