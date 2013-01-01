В музее «Остров Сахалин» открылась выставка «Силуэтная магия Семёна Надеина»

Силуэтные композиции и рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина представили 3 ноября в музее книги «Остров Сахалин».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», эта выставка открыла всероссийскую акцию «Ночь искусств». Гости первыми увидели работы, вырезанные из бумаги и рентгеновской пленки, письма Семена Надеина и рукописи его произведений.

Интерактивная часть выставки представляет собой затемненную комнату с проектором и мягкими креслами, а также ковровым покрытием. В уютной атмосфере гости могут послушать аудиосказки Семена Надеина, самостоятельно выбрать силуэтные рисунки и посмотреть их через специальный аппарат.

По случаю открытия выставки в гости к музею приехали островные мастера Елена Бибикова, Юлия Иванова, Валерий Соловьев. Они продемонстрировали искусство вырезания из бумаги и бересты, а все желающие смогли также поупражняться в редком искусстве, а затем забрать на память свой шедевр.

Семён Надеин был тонким знатоком жизни и быта эвенков, хорошо знал язык и традиции своего народа. Всё это художник воплотил в своих работах. Силуэтное вырезание так же, как орнамент и аппликация, является особенно распространённым и наиболее употребляемым пластическим средством у эвенков.

Семён Надеин также был автором сказок, преданий, эвенкийских легенд. В 1966 году он составил словарь эвенкийского языка, содержащий около 5 тысяч слов. На выставке представлены рукописи произведений, вошедших в книгу «Энгеспал», альбом стихотворений с авторскими аппликациями.

Осуществление данного проекта стало возможным благодаря поддержке компании «Сахалин Энерджи» и Ассоциации музеев Сахалинской области. Для создания выставки «Силуэтная магия Семёна Надеина» коллекции предоставили краеведческие музеи Поронайска, Ноглик, Тымовского, областной краеведческий музей, а также семья Василия Курикалова и Литературный фонд Хоккайдо.

Выставка будет работать до 21 января 2018 года, сообщает пресс-служба музея книги «Остров Сахалин».