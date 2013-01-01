В Поронайске празднуют 70-летие переселения амурских нанайцев на Сахалин

4 ноября поронайцы и гости города познакомились с удивительным искусством нанайских мастеров и отведали блюда национальной кухни переселенцев с Амура.

«Баче гоапу» - по-нанайски приветствовала гостей и участников праздника ведущая Елена Паник. Она поздравила всех с датой, которую сахалинские нанайцы отмечают вместе с юбилеем области, – 70 лет назад остров принял первых представителей этой малой народности. Присоединился к поздравлениям и вице-мэр Поронайского горокруга Александр Ищенко. Он с уважением принял и обещал передать мэру, находящемуся сейчас в отпуске, роскошный нанайский халат.

Носительница языка и традиций нанайцев, жительница областного центра Елизавета Дзяпи переехала с берегов Амура на Сахалин, когда ей было четыре года. Сегодня ей 73, и свою жизнь без островного региона она уже не представляет. Для нее и других старейшин рода, Галины Тумали, Зои Бельды, Галины Рудиной и Константина Гаера организаторы приготовили благодарственные письма и подарки.