В Поронайске празднуют 70-летие переселения амурских нанайцев на Сахалин
4 ноября поронайцы и гости города познакомились с удивительным искусством нанайских мастеров и отведали блюда национальной кухни переселенцев с Амура.
«Баче гоапу» - по-нанайски приветствовала гостей и участников праздника ведущая Елена Паник. Она поздравила всех с датой, которую сахалинские нанайцы отмечают вместе с юбилеем области, – 70 лет назад остров принял первых представителей этой малой народности. Присоединился к поздравлениям и вице-мэр Поронайского горокруга Александр Ищенко. Он с уважением принял и обещал передать мэру, находящемуся сейчас в отпуске, роскошный нанайский халат.
Носительница языка и традиций нанайцев, жительница областного центра Елизавета Дзяпи переехала с берегов Амура на Сахалин, когда ей было четыре года. Сегодня ей 73, и свою жизнь без островного региона она уже не представляет. Для нее и других старейшин рода, Галины Тумали, Зои Бельды, Галины Рудиной и Константина Гаера организаторы приготовили благодарственные письма и подарки.
Поприветствовать героев дня в Поронайск приехали Ольга Кутабергей, консультант управления КМНС областного правительства, и Юлия Завьялова, руководитель группы по работе с коренными народами, ведущий специалист по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи». Цветы и подарки принимала хозяйка площадки, председатель территориально-соседской родовой общины «Ботамди» («Рыбак») Галина Тумали. Она же исполнила очищающий обряд с бубном.
Вокальное искусство нанайцев продемонстрировали поронайцы Светлана Киле («Мой край») и мастерица горлового пения Евгения Сато («Женщина и река»). Зрители познакомились и с декоративным творчеством этого народа, представленным изделиями из меха, бересты и рыбьей кожи от мастеров Дины Сусловой и Валентины Бельды. И каждый смог отведать блюда национальной нанайской кухни, основными ингредиентами которой были рыба и ягода.
Комментарии