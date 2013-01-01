На части дорог Сахалина образовался снежный накат

Сегодня на дорогах северной и центральной части Сахалина образовался снежный накат.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», такая опасность подстерегает водителей в Тымовском, Охинском, Ногликском, Томаринском и Углегорском районах. Временами в данных муниципальных образованиях возможны осадки в виде снега.

ГИБДД по Сахалинской области предупреждает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и призывает неукоснительно соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.