День единства на Сахалине: шествие, открытие экспозиции исторического парка

Сегодня в масштабном шествии в честь Дня народного единства в Южно-Сахалинске приняли участие более 3 тысяч человек.

Горожане и гости областного центра прошли от Воскресенского кафедрального собора до здания, в котором разместился исторический парк «Россия – моя история». Колонны возглавила по традиции группа представителей «Братства Александра Невского» с иконой Казанской Божией Матери. Надо отметить, что популярность одного из самых молодых российских праздников растет с каждым годом. За прошедшие 13 лет с появления Дня единства в календаре праздничных дат он стал привычным и для сахалинцев: 4 ноября на улицы выходят семьями. И шествие разрослось количественно по пути.

Кстати, именно на Сахалине впервые этот день отметил Владимир Микоян, который приехал на остров на открытие мемориальной доски своему великому деду. Гость из Москвы поделился, что последние семь лет работал в Чехии, поэтому у него не было возможности праздновать этот день. - В свое время существовали аналогичные шествия, правда они назывались демонстрациями. Уверен, что будущее у праздника большое, и название вполне удачное. Сама идея позитивна: это праздник против разобщения людей, этими он хорош в первую очередь, - отметил Владимир Микоян.

Но главным событием праздничного дня стало официальное открытие одной из четырех экспозиций исторического парка «Россия – моя история». Но перед этим сахалинцев с праздником поздравил губернатор Олег Кожемяко. - Начало Дню народного единства было положено в далеком 1612 году, когда Минин и Пожарский возглавили народ за освобождение России от польских интервентов, и вместе одержали победу. Так было во все переломные моменты нашей истории – и в 1812-м, и в годы Великой Отечественной войны. Мы вместе и теперь, когда нашу растущую и крепнущую державу пытаются задушить санкциями западные страны. Однако нас не сломить: пока мы едины – мы непобедимы. Вместе всей страной мы развивали и строили послевоенный Сахалин. И сегодня вместе мы строим дороги, школы, детсады, социальные объекты, делаем все, чтобы здесь комфортно жилось и старшему поколению и молодежи. Именно ей предстоит на века нести знамя единой гордой России, - отметил глава региона.

А первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко поздравил сахалинцев с открытием исторического парка в Южно-Сахалинске. Текст приветствия зачитал представитель ведомства Виктор Балашов. - Его создание призвано способствовать сохранению исторической памяти, укреплению национального самосознания, просвещению и патриотическому воспитанию молодежи. Передовые информационные мультимедийные технологии позволят посетителям по-новому взглянуть на богатейшее наследие нашей страны и прикоснуться к нашим духовным корням и истокам. Уверен, что парк займет достойное место среди других культурных объектов региона, - отметил в поздравлении Сергей Кириенко.

Приветствие вице-премьера правительства и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева огласил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Сергей Буткин. - Сахалинская область – особый субъект нашей страны со своей особенной природой. Представители разных народов и культур, живущие здесь, искренне любят родной край и гордятся ее прошлым. Особый смысл приобретает открытие исторического парка в год нескольких юбилеев в области – 70-летия региона в ее современных границах и 135-летие Южно-Сахалинска. хочется поблагодарить и строителей, и всех, кто участвовал в реализации уникального проекта, - говорится в тексте поздравления.

Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон справедливо заметил, что в жизни ничего не происходит случайно. Празднование Дня народного единства и иконы Казанской Божией Матери 4 ноября не является простым совпадением. Как и тот факт, что именно сегодня открывается исторический парк, экспозиция которого расскажет о том, как жили наши далекие предки. - И мы должны продолжать их традицию жить многонациональной и многоконфессиональной семьей, - считает глава островной епархии.

Его поддержал имам Сахалинской области Джамаль хазрат Гарифуллин. Он уверен, что праздник народного единства – это заслуга наших предков, которые пройдя через трудности, оценили силу этого единения. И его необходимо сохранить искренностью, любовью, благонравием, взаимопониманием и уважением друг к другу.

После небольшой официальной части прошла церемония открытия экспозиции исторического парка «Россия – моя история». В ней приняли участие глава региона и почетные гости. Кстати, на первые экскурсии выстраивались солидные очереди, что демонстрирует повышенный интерес горожан к необычной экспозиции. Они разобрали за час билеты на 4,5 и 6 ноября, поэтому принято решение с 7 ноября бесплатно раздавать билеты на экскурсии, которые проводятся каждые пятницу, субботу и воскресенье. Приобрести их можно в кассах музейно-мемориального комплекса «Победа».

Тем временем на главной площадке праздника у исторического парка стартовала концертная программа «Россия. Родина. Единство!». Участники продемонстрировали венок хореографических, хоровых, вокальных и танцевальных номеров. Их подарили представители различных народов, проживающих в области. Зрители с удовольствием аплодировали фольклорным ансамблям «Зарянка» и «Белые росы», мужскому трио «Бывальщина», танцевальному коллективу «Экзотика». Последнему особенно удался корякский танец, который доказал справедливость девиза Дня народного единства - «Искусство объединяет». Концерт завершился хором «Славься» в исполнении сводного коллектива Сахалинского колледжа искусств.

День единства на этом не завершился. Для детей и молодежи организаторы придумали несколько квестов, станции были разбросаны по всей площади Победы. Тема, естественно, касалась истории России и проживающих в ней народов. Одно задание, например, касалось секретов национальной одежды: по костюму надо было определить представителя этноса.

Осведомленность в истории Сахалина и Курильских островов можно было проверить на одной из интерактивных площадок. В тесте с удовольствием участвовали и взрослые, и дети.