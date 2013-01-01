Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине

Сахалинский детский симфонический оркестр завершил гастрольный тур по городам Дальнего Востока и Китая.

Как ранее сообщало РИА «Сахалин-Курилы», в конце октября они с успехом выступили в Благовещенске и Хэйхэ. Заключительные два концерта уже в начале ноября островные музыканты дали в Харбине.

Первое выступление прошло в местном Дворце пионеров. Сахалинцы исполнили сочинения Брамса, Моцарта и других классиков. В программе островного симфонического оркестра большая часть произведений была отведена отечественном авторам, в том числе Прокофьеву, Хачатуряну, Блантеру и т.д. Впрочем, китайские музыканты также представили на суд зрителей классические обработки композиций своих соотечественников.

Самой интересной оказалась заключительная часть концерта, где гости и хозяева выступили вместе. Одновременно на сцене находились более 100 человек. Большую группу струнных смычковых из России дополнили медная и ударная группы их китайских коллег, что предало более полное звучание сводному оркестру.

Вместе дети двух стран сыграли «Дружбу на века», а также популярные во всем мире «Подмосковные вечера» Соловьева Седого.

- Проще было, конечно же, играть российскую музыку, - рассказала скрипачка Валерия Хамидуллина из Невельска. – Наверное, потому что она роднее. Китайскую мелодию мы несколько месяцев разучивали дома. Правда, первый раз вместе с китайскими музыкантами ее сыграли только здесь. Было с одной стороны тяжело, с другой – интересно. Наши китайские сверстники очень хорошо подготовились к этому выступлению, красиво играли, даже раскачивались синхронно в одну сторону при исполнении мелодий. Концерт во Дворце пионеров стал своеобразной репетицией перед заключительным выступлением обоих коллективов. На следующий день юные музыканты двух стран вышли на сцену Харбинской консерватории. Концертный зал на 1600 мест и потрясающая акустика. Правда, после выступления многие наши музыканты говорили, что играть в таких условиях им было непривычно. Приходилось приспосабливаться к особенностям отражения звука. Но китайцы с гордостью отмечали, что этот зал лучший в городе. Его сцена словно обрамлена ветвями огромного дерева. А все стены – для лучшего звучания – отделаны маньчжурским ясенем. Именно на этой площадке в августе выступал оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Кстати, в Харбин он приехал сразу после выступления на Сахалине. А спустя несколько месяцев здесь удалось сыграть и юным сахалинцам. - Без сомнения, это огромный опыт для наших детей, - отметила директор сахалинского научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – Они не только получили возможность выступить в прекрасных условиях, в великолепном концертном зале, но и сыграть со своими сверстниками из провинции Хэйлунцзян. Сегодня юные сахалинцы вернутся на остров из Благовещенска, сообщает пресс-служба Сахалинской детской филармонии.