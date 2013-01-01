Сотни сахалинцев пришли на «Ночь искусств » в краеведческий музей

Сахалинский областной краеведческий музей пятый раз поддержал Всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств». В этом году она прошла под девизом «Искусство объединяет».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», ее участниками стали более тысячи человек. В фойе музея весь вечер звучали песни о Сахалине, природе, жизни и любви. Их исполнили лауреаты фестивалей авторской песни Павел Гавриков, Дмитрий Чернов и Сергей Цапин.

В уютной обстановке многочисленные гости сами выбирали интересные для себя площадки, посещали музейный квест и экскурсии, становились активными участниками мастер-классов. Их учили изготавливать раковины аммонита, авторскую бижутерию, украшения, тряпичных кукол и осваивать незнакомую технику вышивки. Малыши порадовали своих родных, сделав аппликации с цветным песком.

Профессиональный художник Наталья Бянкина отразила на бумаге все самые яркие, светлые, добрые и искренние эмоции людей. Шаржи никого не оставили равнодушными.

Сергей Удовенко и Тимофей Волков задушевно исполнили русские народные песни. А участники национального ансамбля из Азербайджана, танцевального клуба «Серок» и школы-студии восточного танца «Багира» погрузили гостей в море зажигательных и завораживающих ритмов танго, сальсы, бальных и восточных танцев, сообщает пресс-служба краеведческого музея.