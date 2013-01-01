На Сахалине впервые прошел чемпионат области по мас-рестлингу

Чемпионат Сахалинской области по мас-рестлингу впервые состоялся сегодня в областном центре.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», турнир организаторы приурочили ко Дню народного единства. В нем померились силами участники от 10 до 17 лет и весовых категориях до 60 кг.

Мас-рестлинг - национальный вид спорта Якутии. Названия единоборства переводится как борьба с использованием деревянной палки. В 2003 году он включен во Всероссийский реестр видов спорта, а затем получил и международный статус.

- На Сахалине это направление только зарождается. Наша задача – его развивать. Чем больше мы будем отдавать приоритет национальным видам спорта, тем лучше будем знать культуру народов России и сохраним величие нашей страны, - отметил во вступительной речи главный судья соревнований, президент региональной федерации мас-рестлинга Евгений Борозна. Каждый поединок шёл три раунда - до двух побед одного из участников. Победителем считался тот, кто перетянет соперника через опорную доску либо вырвет из его рук деревянную палку. Многие участники впервые пробовали себя в мас-рестлинге. Большинство из них занимаются разными видами спорта – рукопашным боем, греко-римской борьбой, армрестлингом и другими единоборствами. Артём Гольцев пятый год изучает борьбу. Сегодня юноша решил попробовать себя в чём-то новом. - Перетянуть соперника на своё поле не так-то просто, самое главное правильно схватиться за снаряд, а дальше уже легче, - поделился после поединка борец. Алексей Заболотный раньше занимался рукопашным боем, сейчас больше времени уделяет гитаре и гончарному искусству, но спорт не бросает. На турнире юноше несколько раз удалось вырвать палку из рук соперника.

Особенностью чемпионата стало участие представительницы слабого пола. Благодаря хорошей физической подготовке одиннадцатилетняя Александра Соколова сумела утереть нос мальчишкам и даже перекинуть одного через опорную доску. - Вообще я занимаюсь гимнастикой, акробатикой и цирковым искусством. Также хожу на армейский рукопашный бой. Узнав о предстоящем чемпионате, решила поучаствовать и проверить свои силы. В итоге навыки и опыт пригодились, - открыла секрет успешного выступления спортсменка.

Сильнейшим в весовой категории до 40 кг (11-12 лет) стал Азиз Ахметов. Второе место завоевал Алик Давлетов, а почётное третье – Артём Гольцев. В весе до 45 кг (12-14 лет) лучший результат показал Роман Шагинян. Серебро взяла Александра Соколова, а бронзу - Юрий Аксютич. Среди тяжеловесов (до 60 кг) от 15 до 17 лет абсолютным победителем стал Кирилл Нестеркин. Серебряная медаль досталась Артёму Мордасову, а бронзовая – Илье Сташкову. По мнению главного судьи, турнир прошёл на хорошем уровне, ребята показали себя достойно, но спортсменам нужно поработать над хватом.