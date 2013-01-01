Хабаровские нанайцы выступили с концертом в Поронайске

4 ноября ансамбль «Илга Дярини» («Поющие узоры») из села Джари Хабаровского края представил поронайским зрителям самобытное искусство танца и вокала.

В программу концерта вошли нанайские песни и обрядовые композиции, повествующие о быте нанайцев Амура. Каждый номер поэтическими строками предваряла ведущая, специалист местного досугового центра Елена Панник.

- Из лозы сплету корзинку, положу в нее талу, всех друзей я угощу!

И на сцене исполняли плавный танец женщины с плетеными корзинами (урэктэкэ).

- Тэнги тэс! Тэнги тэс! Без работы нет чудес. Здесь, на солнечном Амуре меж проток, полей и гор на поделки рыбью кожу мы пускаем с древних пор.

Под звук бубна и национальные напевы девушка занимается согбова вэксумбури (выделкой рыбьей кожи).

Зрители увидели и обряд одевания невесты в исполнении Таисии Киле (руководителя ансамбля), Валентины Хаитовой, Анны Бельды, Светланы Самар, Дины Сусловой и Валентины Бельды. Главным элементом в наряде нанайских новобрачных является свадебный халат (сикэ) с вышивкой - родовым деревом и сидящими на его ветвях птицами, символизирующими будущих детей. У корней – животные (духи семьи). Поверх сикэ накидывались пелерина с орнаментальными узорами и серебряное украшение. Покидая дом отца, невеста переступала через ритуальную посуду и уходила, отгоняя копьем духов уже бывшего своего дома. Известный исполнитель песен на нанайском языке, этнопевец из Хабаровска Алексей Актанко порадовал поронайцев авторскими произведениями: «Чайка», «Мэрген», Анда», Жене», «Охота на рыбака». Зал с удовольствием аплодировал гостю, который искусно свел воедино традиционные напевы и современные способы аранжировки. Вкупе с приятным голосом получились задорные эстрадные номера.