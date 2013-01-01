Молодежь Южно-Сахалинска проверила себя в познавательном квесте

Квест «Во имя дружбы, мира и согласия» в рамках празднования Дня народного единства прошел сегодня в Южно-Сахалинске.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», участниками стали восемь команд. Для начала им пришлось зарегистрироваться в главном шатре «Станция международного фестиваля молодежи и студентов». Здесь основной темой стал прошедший в октябре в Сочи Всемирный фестиваль. Среди 50 тыс. молодых людей из 180 стран мира были и сахалинцы.

Для победы участникам необходимо было пройти все станции и выполнить задания, основной темой которых является история и культура народов России. Та из команд, которая наберет больше всего баллов и быстрее других пройдет все испытания, становится победителем и получает призы от организаторов.

На прохождение квеста было дано меньше двух часов. За это время участникам нужно было посетить пять станций: «Союз народов России», «Пазл России», «Национальные культуры», «Кроссворд», «География Курильских островов». На каждом из этапов участникам необходимо выполнить теоретические и практические задания, связанные с историей праздника. На каждой станции команды могли задерживаться не более 10 минут.

- Очень здорово придумано! На одной из станций нужно было разгадать загадки о народах Сахалина, а на другой станцевать в национальном костюме. Интересное задание с картой Курил. Не сразу получилось догадаться, как же разгадать эти ребусы, - поделился впечатлениями участник квеста Артем.

При подведении итогов квеста учитывалось не время, а количество набранных баллов. Победители и призеры получили памятные призы от организаторов, а также новые знания о родном регионе и хорошее настроение, сообщает пресс-служба регионального минспорта.